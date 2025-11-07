חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 07.11.2025 / 08:56

יונתן שמריז, אחיו של אלון שנחטף לרצועת עזה ונורה בשוגג על ידי צה"ל, הודיע על כניסה לפוליטיקה. מסקרים שערך עולה כי הוא עובר באופן עקבי את אחוז החסימה

בחירות 2026 : יונתן שמריז, אחיו של אלון שנחטף לרצועת עזה ונורה בשוגג על ידי צה"ל, הודיע על כניסה לפוליטיקה. שמריז הוא מייסד תנועת "קומו" ויוזם טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. על פי הדיווח באתר ynet, שמריז המתין לעסקת החטופים כדי להכריז על ההחלטה. עוד דווח כי שמריז שוקל להקים מפלגה שתייצג את "הדור החדש שהחליט לקום ולקחת אחריות על המדינה". סביב שמריז כבר התאספו דמויות בעלות פרופיל ציבורי – וגם פעילים מרחבי הארץ וכוורת מקצועית שמסייעת לו. שמריז טוען כי בסקרים פנימיים שערך, הוא עובר בעקביות את אחוז החסימה.

