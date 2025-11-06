הזמר והשחקן עילי צ’פמן נחשף לרגעים הקשים שעבר בדרך לצפון, כשאיבד את ההכרה במהלך נסיעה. “חשבתי שזה הסוף שלי”, סיפר. לאחר אשפוז ובדיקות גילה כי מדובר בהתקף חרדה חריף. “היום אני מעריך כל רגע"

עילי צ'פמן, הזמר והשחקן המוכר, פרסם היום (חמישי) סרטון בסטורי בעמוד האינסטגרם שלו, שבו שיתף ברגע קשה מהעבר. "כמעט מתתי בתאונת דרכים", סיפר צ'פמן, ותיאר את האירוע הדרמטי שבו איבד את ההכרה במהלך נסיעה לצפון.

"פתאום הרגשתי סיבוב בחזה – ונחסמו לי העיניים"

לדבריו, האירוע התרחש כשהיה בדרכו לצפון:

"נסעתי בדרך ופתאום הרגשתי סיבוב בחזה, נחסמו לי העיניים, הרגשתי שאני מאבד הכרה. ברגע הזה ממש אמרתי תודה לכולם, להורים שלי, ואמרתי לעצמי שאני אוהב אותם. השלמתי עם זה… ואז פתאום נפקחו לי העיניים, ואני קולט שאני עדיין על הכביש".

"הצלחתי איכשהו לעצור בצד"

צ'פמן מתאר כיצד הצליח, כמעט בנס, להסיט את הרכב ולהימנע מהתנגשות:

"אני רואה אוטו בא מולי במהירות, סוחט הצידה, מאבד שליטה, איכשהו הצלחתי לצרור בצד. הגוף ננעל לי, לא יכולתי לזוז. הביאו אותי לבית חולים, הייתי שם יומיים מחובר לצינורות."

"הרופאים אמרו שזה מחרדה"

לאחר סדרת בדיקות, נאמר לו שלא נמצא כל ממצא רפואי, והאירוע נבע ככל הנראה מהתקף חרדה קשה:

"הרופאים אמרו שזה מחרדה. באוקטובר ההוא כולנו היינו בחרדה מטורפת… אחרי זה גם הקשר עם מי שהייתה אהבת חיי נגמר, ונכנסתי לתקופה מאוד קשה."

"היום אני מעריך כל רגע"

בסיום דבריו שיתף צ’פמן כי האירוע הקשה גרם לו לשנות את נקודת המבט על החיים. לדבריו, מאז הוא משתדל להודות על כל יום חדש ועל עצם ההזדמנות להמשיך הלאה. הוא הודה לעוקבים שלו על התמיכה והוסיף שהוא לומד, לאט-לאט, "להעריך כל נשימה וכל רגע קטן".