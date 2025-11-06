היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ממשיכה לעורר ביקורת חריפה בפרשת הפצ״רית. למרות שבית המשפט העליון דרש את תגובתה עד לשעה 12:00 בצהריים, היא לא הגישה את תגובתה בזמן – ובמקום זאת שלחה בקשה לדחייה למעלה מ־40 דקות אחרי המועד שנקבע על ידי בג״ץ.
על פי ההנחיות של בית המשפט, בהרב-מיארה הייתה אמורה להשיב מדוע אינה נמנעת מלעסוק בחקירת פרשת הפצ״רית והדלפת הסרטון משדה תימן, על רקע טענות לניגוד עניינים אישי ומוסדי. למרות זאת, במקום תגובה עניינית, היועצת ביקשה ארכה נוספת – עד לשעה 22:00 בלילה – כדי להגיש את תשובתה.
בקשה זו, הוגשה באיחור אפילו ביחס להחלטת בית המשפט, שדרשה את תגובתה המלאה והמנומקת עד לשעה 12:00 בצהריים.
ההתנהלות הזו מצטרפת לשורת ביקורות שנשמעות בתקופה האחרונה מצד גורמים פוליטיים וציבוריים, הטוענים כי היועצת המשפטית “מושכת זמן” ומנסה להימנע מקבלת החלטות ברורות בתיקים רגישים אלה אשר מלככים את סביבתה.
גורמים במערכת המשפט העריכו כי בג״ץ ייעתר לבקשה ויאפשר את הארכה, אך ציינו כי עצם האיחור והבקשה המאוחרת יוצרים רושם בעייתי של חוסר רצון לקדם את פתרון סקנדל הפצ"רית.
ניסים מלכה
היא רוצה לראות כמה הפצרית תספר במשטרה ואז לענות12:51 06.11.2025
שירי מנתניה
"ממשיכה לזלזל" - עיתונאות טהורה עם אפס הסתה. יאיר אמר מסית בהתנדבות או בכסף קטארי?12:51 06.11.2025
ג׳ורג׳
היתה עם מישהו ולא הסתכלה על השעון כי היה לה נעים13:00 06.11.2025
יעקב ל
הפקידה הסוררת13:08 06.11.2025
ירון שלו
אז היא לא עמדה בזמנים. אז מה ? כמה פעמים הממשלה לא עמדה בזמנים ? כמה פעמים לוין השר המפואר לא עמד בזמנים ? מספיק ודי עם השטויות שלכם. אם אין לכם על מה...
אז היא לא עמדה בזמנים. אז מה ? כמה פעמים הממשלה לא עמדה בזמנים ? כמה פעמים לוין השר המפואר לא עמד בזמנים ? מספיק ודי עם השטויות שלכם. אם אין לכם על מה לכתוב אל תכתבוהמשך 13:03 06.11.2025
אדם
יש כאן ממשלה שמזלזלת בחיי אדם, באנשים עובדים, בחיילים, בשלטון החוק. ולכם יש החוצפה לומר שהיועצת ממשיכה לזלזל? בדקתם אם אולי יש סיבה לאחור?13:10 06.11.2025
