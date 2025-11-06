היועמ״שית גלי בהרב-מיארה איחרה למועד שקבע בג״ץ להגשת תגובה בפרשת הפצ״רית, ובמקום זאת ביקשה דחייה נוספת עד הלילה

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ממשיכה לעורר ביקורת חריפה בפרשת הפצ״רית. למרות שבית המשפט העליון דרש את תגובתה עד לשעה 12:00 בצהריים, היא לא הגישה את תגובתה בזמן – ובמקום זאת שלחה בקשה לדחייה למעלה מ־40 דקות אחרי המועד שנקבע על ידי בג״ץ.

על פי ההנחיות של בית המשפט, בהרב-מיארה הייתה אמורה להשיב מדוע אינה נמנעת מלעסוק בחקירת פרשת הפצ״רית והדלפת הסרטון משדה תימן, על רקע טענות לניגוד עניינים אישי ומוסדי. למרות זאת, במקום תגובה עניינית, היועצת ביקשה ארכה נוספת – עד לשעה 22:00 בלילה – כדי להגיש את תשובתה.

בקשה זו, הוגשה באיחור אפילו ביחס להחלטת בית המשפט, שדרשה את תגובתה המלאה והמנומקת עד לשעה 12:00 בצהריים.

עוד באותו נושא היועמ"שית לא תתייצב לדיון על ניגוד העניינים בפרשת הפצ"רית 09:03 | נחום פרי 2 0 😀 👏

ההתנהלות הזו מצטרפת לשורת ביקורות שנשמעות בתקופה האחרונה מצד גורמים פוליטיים וציבוריים, הטוענים כי היועצת המשפטית “מושכת זמן” ומנסה להימנע מקבלת החלטות ברורות בתיקים רגישים אלה אשר מלככים את סביבתה.

גורמים במערכת המשפט העריכו כי בג״ץ ייעתר לבקשה ויאפשר את הארכה, אך ציינו כי עצם האיחור והבקשה המאוחרת יוצרים רושם בעייתי של חוסר רצון לקדם את פתרון סקנדל הפצ"רית.