צעיר בן 22 נעצר בחשד כי ניסה לחטוף צעירה שאסף בטרמפ באזור הר הרצל. הוא איים עליה באמצעות כלי חד אך היא הצליחה לברוח והזעיקה את המשטרה

ניסיון חטיפה מפחיד בעיר הבירה: צעיר בן 22 חשוד כי ניסה לחטוף אישה שתפסה עימו טרמפ באזור הר הרצל, על פי החקירה החשוד ניסה לבצע מעשה דומה נוסף בימים האחרונים. היום (חמישי) מעצרו של החשוד הוארךבבית המשפט ב-4 ימים עד ה-9.11.

האירוע התרחש ביום שלישי בערב, לאחר שאישה שעלתה על טרמפ עם החשוד, ברחה מרכבו כשניסה לתקוף אותה. השוטרים הגיעו לאזור בו היא הסתתרה מאחורי שיחים, לאחר שהצליחה לברוח מהאוטו של החשוד.

על פי עדותה של המתלוננות, הצעיר בן ה-22 אסף אותה, וכאשר השניים הגיעו ליעדה הוא שלף לעברה מכשיר חד ונעל את דלתות הרכב. למרות שסירב להוריד אותה, היא הצליחה לנצל את האטת מהירות האוטו ולהימלט בזמן הנסיעה לצידי הדרך. שם הסתתרה עד שקראה למשטרה.

במסגרת חקירת המשטרה הצליחו השוטרים לאתר את החשוד באמצעות תיעודי מצלמות אבטחה שבמרחב הציבורי, ולאחר שעות ארוכות של ניסיונות שוטרי סיור מוריה לאתר אותו. במסגרת החיפוש שביצעו השוטרים ברכבו אותר הכלי החד שעל פי החשד השתמש בו כאשר ניסה לפגוע בטרמפיסטית שאסף בירושלים. המשטרה חושדת כי היה מעורב באירוע נוסף במהלכו הותקפה צעירה נוספת, שבה הוא גם ניסה לבצע מעשה מגונה.