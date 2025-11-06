אביה של שרה נתניהו, שמואל בן ארצי ז"ל, השאיר אחריו מורשת מפוארת של ספרות וחינוך. כעת הוא זוכה לכבוד גדול כ-14 שנים לאחר מותו

שרה נתניהו מוכרת לנו בעיקר כאשת ראש הממשלה, אבל היא לא האישה היחידה שהתפרסמה במשפחה. אביה של שרה נתניהו הוא הסופר והמחנך שמואל בן ארצי ז"ל, שכתב לא מעט ספרים. בטבריה החליטו אמש (רביעי) לכבד את זכרו במחווה מרגשת.

הוא נפטר בשנת 2011 בגיל 96 והשאיר אחריו מורשת מכובדת. בטבריה החליטו לקרוא לבית ספר חדש בעיר על שמו, בשכונת הרקפות. על פי ההודעה ההצעה התקבלה ברוב קולות לאחר דיון בישיבת המועצה. "מדובר במחווה היסטורית לאיש חינוך בעל שורשים עמוקים", כך נכתב בהודעה.

שמואל בן ארצי עלה לישראל מפולין בשנת 1933, ב-1946 החל ללמד בבית-הספר 'עממי' (כיום בית הספר על שם ארליך) בטבריה. הוא היה בעל תואר ראשון ושני בתנ"ך, בספרות ובלשון עברית מאוניברסיטת חיפה. חיבר ספרים למבוגרים, לנועה ולילדים. בשנת 2000 זכה בפרס ק.צטניק. בחודשים האחרונים לחייו התגורר יחד עם בתו שרה נתניהו במעון ראש הממשלה.

חודש לאחר פטירתו הודיע חתנו בנימין נתניהו, ראש הממשלה, על הקמת חוג לתנ"ך על שמו במעון ראש הממשלה כהמשך למסורת שהייתה נהוגה בימי דוד בן גוריון ומנחם בגין. כעת זוכה שמואל בן ארצי למחווה נוספת וכבוד גדול על המורשת שהשאיר אחריו.