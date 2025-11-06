לאחר תלונות על רעש בלתי סביר, המשטרה החרימה רמקולים של מסגד בלקיה בנגב; ראש המועצה תקף את בן גביר: ״התנהלות גזענית כלפי הבדואים״. בן גביר: גאה במדיניות שהובלתי

המשטרה החרימה ציוד הגברה של מסגד סמוך ללקיה שבנגב בעקבות תלונות של תושבים סמוכים על רעש בלתי סביר. ראש מועצת לקיה שריף אל אסד תקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "המשך של התנהלות גזענית". השר הגיב: "גאה במדיניות שהובלתי"

האירוע התרחש כאמור לאחר תלונות על רעש בלתי סביר של תושבים ביישובים סמוכים ללקיה שבנגב, המשטרההגיעה לאחד המסגדים, סובבה את כיוון הרמקולים ולאחר שלא הונמך הווליום – החרימה את ציוד ההגברה של המסגד. בעקבות החרמת הציוד תקף ראש המועצה את השר במכתב שכתב לתושבים.

ראש המועצה במכתב: "הבהרתי לאחראים במשטרה את התנגדותי הנחרצת ואת הסתייגותי מצעדים חסרי אחריות כאלה, הפוגעים בנו כמוסלמים ובזכותנו החוקית לקיים את פולחנינו הדתיים. אנו רואים במעשים הבלתי דמוקרטיים האלה, בטענה של אכיפת החוק, צעד מגונה מצד המשטרה, משום שזהו המשך של התנהלות גזענית מצד שר לביטחון הפנים בן גביר כלפי כל מה שקשור לאוכלוסייה הבדואית בארץ".

שריף אל אסד הוסיף: "מכאן אני קורא לכל האזרחים לעמוד נגד מעשים אלה ולהגן על המסגדים שלנו בכל האמצעים החוקיים, כדי לשמור על קיומנו בארץ הזו". הידיעה מגיעה על רקע הודעת המשטרה מלפני כשבועיים בו חשפה עלייה של 1,200 אחוזים באכיפת עבירות רעש במסגדים בערים רמלה ולוד, וכעת נראה שהמדיניות מתחילה להגיע גם לנגב.

השר בן גביר מסר בתגובה: "אני גאה במדיניות שהובלתי בתקופתי. הרעש במסגדים ירד משמעותית והמשטרה מיישמת מדיניות. בכל מדינות ערב, כמו איחוד האמירויות וסעודיה יש אכיפה על רעש מהמסגדים, אין סיבה שפה במדינת ישראל, כל אחד יעשה ככל העולה על רוחו ויפריע בכל שעות היממה לשכניו ויפריע לשנתם. אפס סובלנות".