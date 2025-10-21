משטרת ישראל חושפת עלייה דרמטית באכיפת תקנות הרעש ובגשת קנסות כנגד מסגדים המפרים את תקנות הרעש בערים המעורבות

משטרת ישראל חושפת שינוי דרמטי באכיפה ובפעילות כנגד הפרות תקנות הרעש במסגדים, עם זינוק עצום של 1,200 אחוזים באכיפת עבירות רעש במסגדים בערים רמלה ולוד.

על פי נתוני משטרה עדכניים, אכיפת ההרעשה במסגדים בערים רמלה ולוד עברה מהפכה שקטה, שמובילה להפחתת רעש גדולה. במשטרה מציגים עליה דרמטית באכיפת הרעש כנגד מסגדים בערים המעורבות.

חשיפת המשטרה מציגה הגברה דרמטית של אכיפת העבירות, כאשר הנתונים מצביעים על עלייה של פי 12, בכל הקשור לאכיפת הרעשה על ידי מסגדים בערים. מאז השינוי, הוגבר המעקב סביב ההרעשה של מסגדים בערים, ובוצעה עלייה חסרת תקדים בהנפקת דוחות רעש כנגד מתקנים שעברו על החוק.

במקביל לעליית האכיפה, במשטרה מעדכנים על ירידות משמעותיות בתדירות העבירות כתוצאה מהפעלת המשמעת המוגברת של המשטרה. הנתונים מלמדים על ירידה בכמות האירועים, כתוצאה מיצירת הרתעה אכיפתית, כך לפי המשטרה.

אך בארגון מדגישים כי לא יתבשמו בתוצאות וכי: "עדיין נדרשת עבודה רבה, לאחר עשרות שנים של הפקרות והיעדר טיפול במפגעים מהסוג הזה".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הממונה על המשטרה, חגג את ההישג והתחייב להתמיד במדיניות האכיפה הנוקשה: "אנחנו רואים שינוי אמיתי – יש עלייה גדולה באכיפה ובמתן דוחות, והציבור מרגיש את זה. יחד עם זאת, אין לנו אשליות – אנחנו מטפלים בהזנחה של יותר מ־30 שנה, וזה תהליך. נמשיך לפעול בנחישות, לחזק את האכיפה ולהחזיר את הסדר והביטחון לתושבי רמלה ולוד".