גורמים ביטחוניים מאשרים כי גופתו של סגן הדר גולדין מוחזקת במנהרה תת־קרקעית ברפיח, שבה מתבצרים עשרות מחבלים. ישראל נמנעת מתקיפה מחשש לפגיעה בהשבתו

בצל סערת 200 המחבלים שמסתתרים במנהרה ברפיח, בישראל יודעים לאשר כי גופתו של סגן הדר גולדין, שנחטף במהלך מבצע צוק איתן בשנת 2014, מוחזקת באחת המנהרות התת־קרקעיות באיזור. על פי גורמים ביטחוניים, מדובר במנהרה שבמרחב שכונת ג׳נינה שבמזרח רפיח, שם מתבצרים כ־150 מחבלים.

על פי הדיווח בגלי צה"ל, לפי ההערכות, המנהרה שבה מוחזק גולדין היא חלק ממערכת תת־קרקעית גדולה של חמאס, המשמשת מסתור ומוקד פעילות של מחבלים בכירים. ישראל נמנעת מתקיפה או מפיצוץ קרקעי של המנהרה – זאת בשל החשש שהדבר ימנע את האפשרות להשיב את גופתו של הקצין לקבורה בישראל.