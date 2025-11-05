הליגה נגד השמצה משיקה יוזמה למעקב אחר מדיניות ומינויים בממשל ממדאני, למען ההגנה על יהודי ניו יורק. במסגרת היוזמה יוקם קו חם ייעודי לדיווח על אירועים אנטישמיים וגם כלי ציבורי שישמש כמעקב אחר פעולותיו של ממדאני

בחירתו של זוהרן ממדאני מדאיגה את יהודי העיר: בעקבות בחירתו של המועמד המוסלמי האנטי-ישראלי הליגה נגד השמצה משיקה היום (רביעי) יוזמה למעקב אחר מדיניות ומינויים בממשל ממדאני, למען ההגנה על יהודי ניו יורק.

הארגון מרחיב באופן משמעותי את יכולות המעקב אחר עיריית ניו יורק ואת יכולות התגובה לאירועים כדי להגן על הקהילה היהודית הגדולה בעולם מחוץ לישראל.

היוזמות שהליגה נגד השמצה משיקה היום בניו יורק כוללות קו חם לדיווח על אנטישמיות בעיר ניו יורק, ומרחיבה את פעילותה ארוכת השנים בתחום זה, כדי לתת מענה למצב הנוכחי. הקו ישמש משאב לדיווח על אירועים אנטישמיים ברחובות, בבתי ספר ובמקומות עבודה. מומחי הליגה נגד השמצה יסייעו לקורבנות וישתמשו בנתונים כדי לעקוב אחר השפעת הממשל החדש על ביטחון התושבים היהודים.

בנוסף הליגה נגד השמצה משקיעה במחקרי התרעה מוקדמת בנוגע למדיניות, מינויים והחלטות תקציביות בעירייה, שעשויים להשפיע על האינטרסים של הקהילה היהודית. כאשר פעולות הממשל עלולות לפגוע בביטחון הקהילה, הליגה נגד השמצה תפעל יחד עם הציבור על מנת להגיב לכך .

מוניטור ממדאני – הליגה נגד השמצה תשיק כלי ציבורי למעקב אחר מדיניות, מינויים ופעולות של ממשל ממדאני המשפיעים על ביטחון הקהילה היהודית. הכלי יתבסס על דיווחים מהקו החם ועל יכולות המחקר המורחבות של הליגה נגד השמצה, ויספק שקיפות לגבי החלטות העירייה בתחומים כמו חינוך, תקציבים ואמצעי ביטחון.

בשנת 2024 תיעד המרכז לחקר הקיצוניות של הליגה נגד השמצה 976 אירועים אנטישמיים בעיר ניו יורק, המספר הגבוה ביותר בכל עיר בארה"ב מאז החל המעקב. בנוסף, לפי נתוני משטרת ניו יורק, 54% מכלל פשעי השנאה בעיר בשנת 2024 כוונו נגד יהודים. בשנת 2025 תיעדה הליגה נגד השמצה מאות אירועים נוספים, כולל הטרדות, ונדליזם ואלימות פיזית בכל חמשת הרובעים.