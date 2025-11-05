זכייתו של המועמד המוסלמי האנטי-ישראלי זוהרן ממדאני מוכיחה כי יהודי ניו יורק לא רק התרחקו מישראל, גם לא אכפת להם מהמדינה היהודית. גם טבח ה-7 באוקטובר לא גרם לתושבי העיר הגדולה בעולם להחליט לעזוב, אז האם יש משהו שכן?

המועמד המוסלמי זוהראן ממדאני נבחר לראשות עיריית ניו יורק, כשהוא משיג יותר ממחצית הקולות של תושבי העיר החשובה בארה"ב. האם יהודי העיר הגדולה בארצות הברית חוששים כעת לשלומם? האם זכייתו בראשות העיר תגרום ליהודים רבים לארוז מזוודות ולהחליט לעלות לישראל?

התשובה היא כמובן – לא. למרות הכל, שנתיים אחרי ה-7 באוקטובר שנחשב לטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה, והמחאות האנטי ישראליות הרבות והתכופות שמתקיימות ברחבי ניו יורק, יהודי העיר אינם פוחדים מאנטישמיות. אחרי שממדאני זכה ברוב הקולות, ניתן לומר כי גם יהודים רבים שהם תושבי העיר הצביעו עבורו. האם לא מפריע להם שהוא תומך BDS שמסרב להודות בקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית? כנראה שלא, ויותר מזה – הם מסכימים איתו.

עבורנו, כיהודים שחיים בישראל, זה בלתי נתפס. לחשוב שבני עמנו שנמצאים בחו"ל לא רואים במדינת ישראל כמולדתם, ואפילו זועקים להחרים אותה. הקומיקאית היהודייה אילנה גלייזר (כוכבת הסדרה "ברוד סיטי") פרסמה סרטון תמיכה בממדאני בטיקטוק, וכמוה צעירים יהודים רבים שמתגוררים בניו יורק. נזכיר כי גלייזר הייתה אמורה להגיע לישראל לצלם פרק בסדרה, אך לבסוף היא החליטה לבטל את הגעתה כי "פחדה מדי" מבחינה ביטחונית.

גם כוכב הרשת והקומיקאי היהודי האמריקאי זאק סייג' שניהל קמפיין עבור המועמד הנגדי לממדאני, אנדרו קואומו, העלה סרטון לאחר ניצחונו שבו הסביר כי הוא חושש, אך למרות זאת יישאר בניו יורק: "אני מקווה שנמשיך להיאבק ברעיונות שלו, המלחמה עוד לא נגמרה. בגלל זה אני אמריקאי, ותושב ניו יורק גאה. ברור שאני מפחד, זה חרא. אין שום דרך אחרת לומר את זה. ניו יורק תהפוך למסוכנת יותר".

בראיון שהעניקה מגישת הטלוויזיה אמילי אוסטין ל"ישראל היום", תושבת ניו יורק נשאלה אם יש סיכוי שתעלה לישראל וענתה: "אני אמריקנית. ישראל עבורי היא הבית של חודשי הקיץ, ושל החוויות הכי טובות שהיו לי בילדות, אבל אני רועדת מפחד בכל פעם שאני נמצאת פה".

בקיצור, טוב להם מדי. למרות המחאות הרבות והתקריות האנטישמיות שבשנה האחרונה הגיעו לממדים רחבים ומפחידים, היהודים האמריקאים עדיין מרגישים בטוחים לגור בארצות הברית. את חלקם ישראל לא מעניינת בכלל במקרה הטוב ובמקרה הרע, הם אפילו יוצאים נגד המדיניות של הממשלה הישראלית ומחרימים את ישראל.

אם תהיתם למה כוכבים יהודים ומפורסמים כמו זאק אפרון, טימות'י שאלאמה, סקרלט ג'והנסון ואפילו אדם סנדלר – שביסס חלק גדול מהקריירה שלו על יהדותו – לא מביעים הודעות תמיכה והזדהות עם ישראל, זה גם כי זה לא מספיק מעניין אותם, אבל גם כי הם לא רוצים לאבד קהל ותפקידים. באופן כללי אפשר להיות יהודי בארצות הברית ולחיות טוב, גם בלי להיות קשור לישראל.

בסדרת הלהיט של נטפליקס "רק לא זה", מדברים האחים היהודים על כך שטוב להם שהם נולדו לדת היהודית. "האם הייתי רוצה להיוולד כיהודי? בסך הכל טוב לי", טוען אחד מהם במהלך הסצנה כאשר לא ברור היכן הוא היה בשנתיים האחרונות, כשהאנטישמיות הרימה את הראש כל כך גבוה. כנראה שלא מספיק כי עדיין טוב להם שם. סדרת טלוויזיה שלמה על גיור ויהדות ומילה אחת על ישראל אין שם. בסרט האחרון של אדם סנדלר "את מה-זה לא מוזמנת לבת מצווה שלי", שמספר על נערה יהודייה שמתאהבת בנער יהודי אבל בסוף הסיפור בכלל מגלה שהילד הטוב הוא גוי, אנחנו מבינים שכך מתרחשת ההתבוללות של היהודים האמריקאים.

לסיום – האם אנחנו צפויים לראות יהודים נוטשים את ניו יורק בזמן הקרוב? לא. בחירתו של ממדאני כראש עיר היא בעצם שיקוף של התהליך שעובר על יהודי אמריקה כולה. הם מתנתקים מהיהדות ומישראל.