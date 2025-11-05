באמצעות מצלמה נסתרת: שני תושבי המרכז נעצרו בחשד שהונו יותר מ-30 קורבנות וגנבו מהם למעלה מ- 150,000 שקלים כשבאו לכספומט

שני תושבי המרכז נעצרו הבוקר (רביעי) בחשד שהונו יותר מ-30 קורבנות וגנבו מהם למעלה מ 150,000 לאחר שגנבו את פרטי כרטיס האשראי של הקורבנות בזמן שבאו למשוך כסף מהכספומט.

הבלשים עצרו את שני תושבי המרכז שהונו עשרות אזרחים תמימים לאחר שעשו שימוש בפרטי כרטיס האשראי שלהם אותו גנבו מהם, ללא ידיעתם, בזמן שמשכו כסף מכספומטים. השניים חשודים שהתקינו מצלמה סמויה שצילמה ותיעדה במכשיר הכספומט את פרטי כרטיסי האשראי ובחיפוש שבוצע נתפסו ראיות הקושרות אותם למיוחס להם.

בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, השניים תושבי המרכז בשנות ה 40 לחייהם יובאו ע"י השוטרים מחר בבוקר לבימ"ש והמשטרה תבקש להאריך את מעצרם.