ההצעה לסדר של יו״ר כחול לבן בני גנץ על הצורך ברפורמה משפטית בהסכמה עברה היום (רביעי) במליאת הכנסת, ללא מתנגדים. הכנסת צפויה לדון בהצעה בשבועות הקרובים בנאומו גנץ אמר: "בן גוריון פחד להביא חוקה בשנותיה הראשונות של המדינה – כי הוא חשש שזה יקרע את העם. היום, חייבים להביא רפורמה משפטית בהסכמה רחבה בעם, אחרת ניקרע."

גנץ העביר ביקורת על שני צדדי המפה הפוליטית, וטען כי: "ישראל מתפרקת. הקיצוניות השתלטה על המציאות. אין מקום לטיעונים נורמליים, לשיח מכבד. פרגמטיות היא חולשה. ויתורים הם עליבות. שתלך לעזאזל המדינה, העיקר שאני צודק. שוב, הפיכה משטרית שמתקדמת בשיטת הסלאמי. חוק להגבלת התקשורת, חוק לפיצול תפקיד היועמ"ש, שינוי הוועדה לבחירת שופטים – מרוב עצים לא רואים שהדמוקרטיה הישראלית נחלשת".

גנץ התייחס להצעות של יש עתיד וישראל ביתנו למנוע ממשתמטים להצביע בבחירות לכנסת: "מהצד השני, התבצרות והכרזת מלחמה על כל יוזמה. גיבוי אוטומטי לצעדים שגויים של מערכת המשפט והפרקליטות. והיום, הגענו למצב שחברים באופוזיציה שמגדירים את עצמם כליברלים מעלים הצעת חוק שמטרתה לשלול את הזכות הדמוקרטית הבסיסית ביותר – הזכות לבחור ולהיבחר. איבדנו את זה!"

בנוסף, הזהיר מהאלימות הפוליטית המתגברת לדבריו "לא רק סכנה ביטחונית מרחפת מעלינו, אלא גם סכנה פנימית. יש אווירה שעלולה להוביל לרצח פוליטי נוסף במדינה". גנץ סיכם ואמר: "הדרך היחידה להבטיח את העמידה מול האתגרים האלו היא באחדות אמיתית, מהותית ועמוקה שמצריכה ריסון פוליטי ולא שימוש בכוחנות פוליטית"