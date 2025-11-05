אחרי שאלפי כוכבים, שחקנים ויוצרים מהוליווד חתמו על המכתב שדורש להחרים ארגונים ישראליים בתחום הקולנוע והתרבות, מגיעה התגובה של האולפן ההוליוודי

זמן הנקמה מתקרב: אחרי שאלפי כוכבים, שחקנים ויוצרים מהוליווד חתמו על המכתב שדורש להחרים ארגונים ישראליים בתחום הקולנוע והתרבות, מגיעה התגובה של האולפן הענק.

בכתבה שפורסמה על דייוויד אליסון, מנכ"ל ענקית המדיה פרמאונט, יהודי-אמריקאי, ב-Variety דווח כי על פי מקורות לאולפן הענק יש רשימה של כוכבים שבתוכה מופיעים טאלנטים שהם יחליטו לא לעבוד איתם. ברשימה הזו הגדירו המקורות, ישנם כוכבים שנחשבים "אנטישמים", "הומופובים" וגם "גזענים".

עוד באותו נושא מכתב פתוח בהוליווד: "חרם על ישראלים – אפליה מסוכנת" 19:10 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

למרות הפסקת האש שנחתמה בין ישראל לחמאס, העצומה שקוראת לחרם ולהימנע משיתוף פעולה עם מוסדות קולנוע ישראליים ממשיכה לצבור תמיכה רחבה. שמועות על הצטרפותו של השחקן דייוויד קורנסווט נפוצו, אך לא אומתו, נכון לרגע זה.