המאבק נגד התרבות הישראלית נמשך: אלפי יוצרים בעולם מצטרפים לעצומה הקוראת להחרים את מוסדות הקולנוע בישראל – גם לאחר הפסקת האש

למרות הפסקת האש שנחתמה בין ישראל לחמאס, העצומה שקוראת לחרם ולהימנע משיתוף פעולה עם מוסדות קולנוע ישראליים ממשיכה לצבור תמיכה רחבה. שמועות על הצטרפותו של השחקן דייוויד קורנסווט נפוצו, אך לא אומתו, נכון לרגע זה.

כחודשיים לאחר השקתה על ידי קבוצת Film Workers for Palestine (עובדי קולנוע עבור פלסטין), העצומה שדורשת לסרב לעבוד עם ארגונים ישראליים בתחום הקולנוע הגיעה ליותר מ-5,000 חותמים – בהם יוצרים ושחקנים מכל העולם.

בשעות הבוקר היום (שלישי) דווח באתרים זרים כי דייוויד קורנסווט, השחקן היהודי שכיכב לאחרונה כסופרמן, תומך ביוזמה. עם זאת, בדיקה ברשימת החותמים הרשמית לא מצאה את שמו, מה שמעלה ספק לגבי אמינות הדיווחים.

עוד באותו נושא מאות אנשי קולנוע נגד ישראל: "בעזה נרצחים באכזריות" 11:22 | ענבר מלכא 6 0 😀 👏

בין החותמים הבולטים על עצומת החרם ניתן למצוא שמות כמו אמה סטון, אוליביה קולמן, מארק רפאלו, סוזן סרנדון, חוויאר ברדם וטילדה סווינטון. בהצהרה המקורית נאמר: "כמפיקי סרטים, שחקנים, עובדים בתעשיית הסרטים ומוסדות, אנחנו מכירים בכוחו של הקולנוע לעצב תפיסות. ברגע חירום זה של משבר, שבו ממשלות רבות שלנו מאפשרות את הטבח בעזה, עלינו לעשות כל שביכולתנו כדי להתמודד עם השותפות הזו לפשע שנמשך ללא הפוגה".

העצומה טוענת כי רוב החברות והמוסדות הקולנועיים בישראל לא תמכו מעולם בזכויות הפלסטינים המוכרות בינלאומית, ולכן קוראת להחרים פסטיבלים מרכזיים כמו אלה בירושלים, חיפה, דוקאביב והפסטיבל הגאה בתל אביב.