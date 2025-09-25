לייב שרייבר, מיים ביאליק ודברה מסינג הצטרפו ליותר מ־1,200 אנשי תעשייה שחתמו על מכתב נגד יוזמת החרם על הקולנוע הישראלי, שהובלה בין היתר על ידי אמה סטון וחואקין פיניקס.

הכוכבים היהודים-אמריקנים לייב שרייבר, מאיים ביאליק ודברה מסינג הם בין יותר מ־1,200 אנשי תעשיית הבידור שחתמו על מכתב פתוח חדש, המתנגד לקריאות לחרם על מוסדות קולנוע ישראליים בעקבות המלחמה בעזה.

המכתב, ביוזמת ארגוני Creative Community for Peace ו־The Brigade, קורא לכ־4,000 החתומים על מכתב החרם – בהם כוכבים כמו אמה סטון, חואקין פיניקס, טילדה סווינטון, חאווייר ברדם ומארק ראפלו – לחזור בהם. בין החותמים על המכתב החדש ניתן למצוא גם את ג’ין סימונס, שרון אוסבורן, אנתוני אדוארדס, היימן סבן ואחרים.

"אנחנו מכירים בכוח של הקולנוע והסיפור", נכתב במכתב. "אבל איננו יכולים לשתוק כשסיפור הופך לנשק, כששקרים מוצגים כצדק, וכשאמנים מטעים אחרים להגביר תעמולה אנטישמית. קריאה לחרם היא לא מעשה מצפון, אלא צנזורה ועונש קולקטיבי".

דברה מסינג הצהירה: "החרם על אמנים בשל מוצאם הוא אפליה בוטה ובגידה בתפקידנו כמספרי סיפורים. בהיסטוריה, חרמות נגד יהודים תמיד שימשו כלי של משטרים אפלים."

מאיים ביאליק הוסיפה: "חרם על יוצרים ישראלים אינו מקרב שלום ולא מסייע להחזיר חטופים, אלא רק מחריף אנטישמיות."

הקריאה מגיעה ימים ספורים לאחר שחברת פרמאונט פרסמה הצהרה דומה: "החרם אינו מקדם שלום או הבנה, אלא סותם פיות. התעשייה העולמית צריכה לעודד שיח – לא צנזורה."

ברקע, המאבק סביב תעשיית הקולנוע הישראלית מגיע לשיאו דווקא לאחר שהסרט "הים", שמציג סיפור פלסטיני, זכה בפרס אופיר ונשלח לאוסקר – צעד שהוביל את שרת התרבות להודיע כי תקציבי הפרס יקוצצו.