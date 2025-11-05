מזכר שנחשף מצית סערה בבריטניה: לפי הדיווח ב-"טלגרף", רשת ה-BBC ערכה קטעים מנאום טראמפ כך שייראה כמעודד אלימות • במקביל גוברים הקולות בדרישה לחקירה רשמית נגד התאגיד הציבורי

סערה בתקשורת הבריטית: מזכר פנימי שנחשף בידי עיתון הטֵלגרף מעלה טענות חמורות על כך שתאגיד השידור הציבורי הבריטי BBC הציג קטע ערוך ומטעה מנאום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך שנראה כאילו הוא עודד את מהומות הקפיטול ב-6 בינואר 2021.

על פי הדיווח, מדובר במזכר בן 19 עמודים שנכתב בידי חבר ועדת התקנים של התאגיד ונשלח לאחרונה להנהלה הבכירה. במסמך נטען כי תוכנית התעודה Panorama, ששודרה שבוע לפני הבחירות האחרונות בארצות הברית, הציגה לצופים גרסה ערוכה של נאום טראמפ באופן ש"שינה את משמעות דבריו וגרם לו להיראות כמי שקורא לאלימות".

עוד באותו נושא טראמפ במתקפה: "יהודי שמצביע לממדאני שונא היהודים, טיפש!" 16:53 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

לפי הבדיקה, הקטע ששודר בתוכנית כלל חיבור של שני חלקים שונים מהנאום: בתחילה נשמע טראמפ אומר כי "אנחנו הולכים ללכת לקפיטול ואני אהיה איתכם", אך מיד לאחר מכן צורף חלק אחר מהנאום שבו נאמר "אנחנו נלחמים כמו מטורפים". בפועל, שני הקטעים נאמרו בהפרש של כמעט שעה זה מזה, ובין לבין קרא טראמפ לתומכיו "להשמיע את קולם בשלום ובפטריוטיות".

עוד נטען כי התוכנית הראתה קטעים של צועדים מניפים דגלים מחוץ לקפיטול כאילו התרחשו לאחר נאומו של טראמפ, בעוד שבפועל צולמו לפני תחילת דבריו. מחבר הדו"ח טוען כי בכך נוצר רושם שקרי שלפיו הנשיא קרא לפעולה מיידית, דבר שלא התרחש בפועל.

"זהו אות קלון"

דונלד טראמפ ג'וניור, בנו של הנשיא, כתב ברשת X בתגובה לדיווח כי "ה'עיתונאים' של ה-BBC הם בדיוק כמו אלה כאן באמריקה – חסרי יושרה ומלאי זיופים". גם ראש ממשלת בריטניה לשעבר בוריס ג'ונסון הגיב וכתב: "זהו אות קלון. ה-BBC השתמש בתוכנית הדגל שלו כדי לספר שקרים על בעל הברית הקרוב ביותר של בריטניה".

בתגובה לחשיפה קראו גורמים פוליטיים בבריטניה, בהם יו"ר ועדת התרבות בבית הנבחרים קרוליין דיננג' ומזכיר התרבות לשעבר נייג'ל הדלסטון, לפתוח בחקירה מיידית. לדבריהם, מדובר ב"פגיעה חמורה באמון הציבור ובחוסר הפניות של השידור הציבורי".

ה-BBC לא הכחיש את עצם קיומו של המזכר, אך מסר כי "הארגון מחויב לסטנדרטים הגבוהים ביותר של דיוק והגינות עיתונאית". במקביל דווח כי המזכר יפורסם במלואו בימים הקרובים, ויכלול גם טענות נוספות על סיקור מוטה בנושאי המלחמה בעזה ובדיון הציבורי על טרנסג'נדרים. הפרשה צפויה להשליך גם על יחסו של הבית הלבן לתאגיד הבריטי, וכן על המשא ומתן המתקרב לחידוש אמנת השידור של ה־BBC לשנים הבאות.