התנועה לאיכות השלטון הגישה בקשה דחופה לבג"ץ: להורות לממשלה להפסיק את דריסת סמכויות היועמ"שית בניגוד להחלטות בית המשפט ולתת פסק דין בעתירה נגד פיטורי היועצת

התנועה לאיכות השלטון הגישה היום (רביעי) בקשה דחופה לבית המשפט העליון למתן צו ביניים נוסף שיאסור על הממשלה לבצע כל פעולה הפוגעת בסמכויות היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, עד למתן פסק הדין בעתירה.

כמו כן, התנועה מבקשת מבית המשפט להפוך את הצווים על-תנאי שניתנו בספטמבר לצווים מוחלטים, ולתת פסק דין סופי המבטל את החלטות הממשלה לפיטורי היועמ"שית.

לדברי התנועה, הבקשה מוגשת נוכח "שורה של הפרות בוטות וחוזרות של הממשלה לצווים שיפוטיים שניתנו על ידי בית המשפט העליון. בכל אחד מהצווים, הורה בית המשפט במפורש כי לא יחול כל שינוי בסמכויות היועצת המשפטית לממשלה".

עוד הם כותבים בעתירה כי: "ההפרה האחרונה והחמורה ביותר התרחשה השבוע, כאשר שר המשפטים לוין פנה אל היועצת המשפטית לממשלה במכתב שבו, בהיעדר כל סמכות שניתנה לו כחוק, אסר עליה לעסוק בפרשת הדלפת סרטון ההתעללות במחבל בשדה תימן – פרשה שבעקבותיה התפטרה הפרקליטה הצבאית הראשית.

השר לוין אף הוסיף כי במקומה ימנה עובד מדינה אחר שיופקד על ההחלטות בפרשה. לשר לוין אין כל סמכות חוקית לקבוע כי היועצת המשפטית לממשלה מנועה מלדון בנושא מסוים, וזאת אף לא מכוח סעיף 23א לחוק שירות המדינה".

עוד באותו נושא היועמ"שית לא תתייצב לדיון על ניגוד העניינים בפרשת הפצ"רית

בעקבות זאת ביקשה התנועה כי יינתן צו ביניים נוסף שימנע את הפגיעה בסמכויות היועצת גם בתחום הפלילי, וכי יינתן פסק דין נגד פיטורי היועצת.

עו"ד ד"ר אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון מסר: "מעולם לא היינו עדים למהלך כה חמור של הפרות חוזרות ונשנות של החלטות בית המשפט בצורה כה בוטה ומובהקת. הממשלה פועלת לקביעת עובדות בלתי הפיכות בשטח. התערבות פוליטית זו בחקירה פלילית מתנהלת היא פגיעה בליבה של הדמוקרטיה. אסור לאפשר למהלך זה להמשיך אף רגע נוסף."