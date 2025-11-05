עבר בדעת מיעוט: השופטת דפנה ברק-ארז התנגדה להריסת ביתו של מחבל שביצע סדרת פיגועים מסיבה מעוררת מחלוקת, אך ההרכב של שלושה שופטים דחה את עתירת המשפחה ברוב של שניים נגד אחת

בפסק דין שניתן אמש (שלישי) בבג״ץ, השופטת דפנה ברק-ארז הביעה התנגדות להריסת ביתו של מחבל שתכנן וביצע סדרת פיגועי תופת באוטובוסים באזור גוש דן, שהסתיימו ללא נפגעים. מדובר במחבל שהרכיב בביתו חמישה מטעני רסס רבי עוצמה, אליהם חיבר מסמרים וברגים, אך למרבה המזל האוטובוסים התפוצצו בלילה בעת שחנו בחניונים בבת ים.

השופטת ברק-ארז קבעה בפסק דינה כי בעשורים האחרונים יוחד אמצעי הריסת הבתים למעשי טרור קטלניים בלבד, וציינה כי גורמי הביטחון נמנעו בדרך כלל מהפעלתו כאשר לא נגרם אובדן חיי אדם. לדבריה, יש לשמור על שימוש זה כאמצעי חריג ומצומצם בלבד, תוך מתן משקל לעובדה כי בפיגועים מסוג זה לא נהרגו אנשים.

עמדתה של השופטת ברק-ארז לא התקבלה. בהרכב השופטים אלכס שטיין, עופר גרוסקופף וברק-ארז, נדחתה עתירת משפחת המחבל ברוב דעות של שניים נגד אחת.