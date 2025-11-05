בפסק דין שניתן אמש (שלישי) בבג״ץ, השופטת דפנה ברק-ארז הביעה התנגדות להריסת ביתו של מחבל שתכנן וביצע סדרת פיגועי תופת באוטובוסים באזור גוש דן, שהסתיימו ללא נפגעים. מדובר במחבל שהרכיב בביתו חמישה מטעני רסס רבי עוצמה, אליהם חיבר מסמרים וברגים, אך למרבה המזל האוטובוסים התפוצצו בלילה בעת שחנו בחניונים בבת ים.
השופטת ברק-ארז קבעה בפסק דינה כי בעשורים האחרונים יוחד אמצעי הריסת הבתים למעשי טרור קטלניים בלבד, וציינה כי גורמי הביטחון נמנעו בדרך כלל מהפעלתו כאשר לא נגרם אובדן חיי אדם. לדבריה, יש לשמור על שימוש זה כאמצעי חריג ומצומצם בלבד, תוך מתן משקל לעובדה כי בפיגועים מסוג זה לא נהרגו אנשים.
עמדתה של השופטת ברק-ארז לא התקבלה. בהרכב השופטים אלכס שטיין, עופר גרוסקופף וברק-ארז, נדחתה עתירת משפחת המחבל ברוב דעות של שניים נגד אחת.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
שירי מנתניה
אם השב"כ, הרמטכ"ל, שר הביטחון ור"המ מצאו לנכון, שכן להרוס את ביתו, אז אין סיבה שהשופטת תתערב, כי למעשה זוהי סוגיה לא שפיטה אלא סוגיה בטחונית מדינית.11:18 05.11.2025
בית המשפט של מדינת ישראל תומך בנאצים
בגץ הפך למגינם של המחבלים הנאצים12:16 05.11.2025
אמא
מרשעת לא חוותה סבל מקומם איזה שופטת מוגת לב12:21 05.11.2025
יואב
חלאת אדם מטונפת...12:44 05.11.2025
