עו"ד ארז קמינץ, לשעבר המשנה ליועמ"ש, התייחס היום (רביעי) לסערה סביב שדה תימן ברדיו 103fm ואמר: "ברור שרוצים להחליש מאוד את מוסד היועצת המשפטית לממשלה. ברור שרוצים להיפטר מהיועמ"שית הנוכחית ששומרת על שלטון החוק ללא איפה ואיפה.

יש מהלך בוודאי לנצל את האירוע המאוד מצער שכואב למערכת המשפטית, אין ספק, אבדן אמון בפרקליטות הצבאית".

מוקדם יותר היום, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה כי לא תתייצב לדיון של הוועדה המשותפת לוועדת החוקה ו-וועדת החוץ והביטחון בכנסת, שעניינה לעסוק בניגוד העניינים האפשרי שנוצר כתוצאה מחקירתה של פרשת הסרטון המודלף בידי הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי.

מטעם יו״ר ועדת החוקה שמחה רוטמן נמסר בתגובה: ״החוק מחייב את כולם, גם את היועמ״שית. לא מפתיע שמי שנמצאת בניגוד עניינים ועוסקת בשיבוש חקירה, מפרה את הוראות החוק ומסרבת להתייצב בכנסת״