עו"ד ארז קמינץ, לשעבר המשנה ליועמ"ש, התייחס היום (רביעי) לסערה סביב שדה תימן ברדיו 103fm ואמר: "ברור שרוצים להחליש מאוד את מוסד היועצת המשפטית לממשלה. ברור שרוצים להיפטר מהיועמ"שית הנוכחית ששומרת על שלטון החוק ללא איפה ואיפה.
יש מהלך בוודאי לנצל את האירוע המאוד מצער שכואב למערכת המשפטית, אין ספק, אבדן אמון בפרקליטות הצבאית".
מוקדם יותר היום, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה כי לא תתייצב לדיון של הוועדה המשותפת לוועדת החוקה ו-וועדת החוץ והביטחון בכנסת, שעניינה לעסוק בניגוד העניינים האפשרי שנוצר כתוצאה מחקירתה של פרשת הסרטון המודלף בידי הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי.
מטעם יו״ר ועדת החוקה שמחה רוטמן נמסר בתגובה: ״החוק מחייב את כולם, גם את היועמ״שית. לא מפתיע שמי שנמצאת בניגוד עניינים ועוסקת בשיבוש חקירה, מפרה את הוראות החוק ומסרבת להתייצב בכנסת״
להיפטר מהיועמשית שמבטלת החלטות ומינויים של הממשלה ביחד עם בגץ - בניגוד לחוקים, לחוקי יסוד ולדמוקרטיה...09:17 05.11.2025
מיקי
כמו שברור שהיועצת רוצה להפטר מן הממשלה הנוכחית. השאלה רק מי יותר ממי ומי יצליח להפטר ממי. יום טוב09:17 05.11.2025
להיפטר מהיועמשית שעם ראש אח"מ איפשרו לפצרית לצאת ל"חופשה" מיד לאחר שהודתה בבגידה,ולא עצרו אותה כדי שתעלים את הטלפון שלה שבו חומר מפליל על היועמשית.09:15 05.11.2025
להיפטר מהיועמשית שעם היועמשית שיקרה לבגץ?בגץ שלא שאל אותן למה הן איפשרו לסגן הפצרית "לחקור" את הפרשה ולסגור אותה...09:14 05.11.2025
