הושלם תהליך זיהויו של החלל החטוף סמ"ר איתי חן הי"ד שהושב אתמול לישראל. חן נפל בקרב ב-7.10 בטנק ממנו נחטף מתן אנגרסט וגופותיהם של תומר ליבוביץ ודניאל פרץ הי"ד

הותר לפרסום כי הושלם תהליך זיהויו של החלל החטוף סמ"ר איתי חן הי"ד. גופתו הושבה אתמול לידי ישראל על ידי ארגון חמאס כחלק מהסכם הפסקת האש.

לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, נציגי צה״ל הודיעו למשפחתו של החטוף סמל ראשון איתי חן הי״ד כי יקירם הושב לקבורה.

סמ״ר איתי חן ז״ל היה הבן האמצעי מבין שלושה אחים. איתי גדל בנתניה, למד בכיתת מצוינות והיה ספורטאי מבטיח. הוא אהב לשחק כדורסל, לטפס על קירות טיפוס, לטייל ברחבי הארץ, ובקיץ שלפני הגיוס עבד כמדריך בקייטנה. כנער עסק בפעילות חברתית והיה מדריך של”ח צעיר (שדה, לאום, חברה) במסגרת תוכנית של”ח וידיעת הארץ של משרד החינוך. למרות שנפצע במהלך תפקידו כמדריך, התעקש להמשיך בתפקיד ובהמשך להתגייס כלוחם בשריון בגדוד 77.

בשבעה באוקטובר איתי יצא להלחם באומץ רב לצד חבריו לטנק. סמל תומר ליבוביץ הי"ד נהרג בקרב, ואיתי נחטף יחד עם יתר חברי צוות הטנק: סרן דניאל פרץ שהושב לקבורה וסמ״ר מתן אנגרסט ששוחרר מהשבי אחרי מעל שנתיים. איתי הותיר אחריו את הוריו רובי וחגית, ואת שני אחיו, רועי ואלון.

כעת יש בעזה עדיין 7 חללים חטופים.