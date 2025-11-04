לאחר שאיומי פיצוץ הביאו לסגירת קלפיות בודדות בארה"ב, המועמד המוסלמי זוהראן ממדאני מאשים את טראמפ בניסיון "להפחיד בוחרים"

מספר קלפיות לבחירות העירוניות בניו יורק נאלצו להיסגר באופן זמני בעקבות איומי פצצות שהופנו כנגדם. המועמד המוסלמי האנטי-ישראלי האשים את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בשיבוש הבחירות.

ממדאני הודיע: "זה חלק מהמהלך והגישה של ממשל טראמפ, להפחיד את הבוחרים, לדכא את אחוזי ההצבעה".

בבית הלבן לא שתקו ובתדרוך כתבים הערב, קרולין לוויט, דוברת ממשל טראמפ יצאה בחריפות כנגד דבריו של ממדאני.

"ראיתי את האמירות האלה" הודיעה דוברת הבית הלבן "אני חושבת שזה חסר אחריות לחלוטין, האשמה מופרכת שמבוססת על שום דבר, אפס הוכחות".

טראמפ יצא כנגד ממדאני רבות לאורך היממה האחרונה, רק לפני שעות בודדות הודיע כי "יהודי שמצביע לממדאני שונא היהודים, הוא טיפש".