סגנית שר החוץ, חה"כ שרן השכל אמרה היום בכנס החירום למען הגיוס של ארגוני המילואים בכנסת, בתגובה לפרסום מתווה ביסמוט:

"מתווה הגיוס הנוכחי שפורסם לא עונה על הדרישות של צה״ל. אני מודיעה לקואליציה, אין לכם רוב. אנחנו 7 חברי כנסת שנצביע נגד הצעת החוק והיא לא תעבור".

בנוסף, ח"כ יולי אדלשטיין, שהודח מראשות ועדת חוץ וביטחון בעקבות חוק הגיוס שהציע, אמר כי "לצערי הרב אין לי ביטוי אחר ואני חייב לציין, אני במשך שנה וחצי לא השתמשתי בביטוי חוק ההשתמטות, אבל אחרי שראיתי את הפרסומים קראתי לו חוק ההשתמטות".