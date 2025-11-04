דונלד טראמפ יצא למתקפה נוספת על זוהראן ממדאני, והודיע כי יהודים שמצביעים למועמד "שונא היהודים המצוהר" הם "טיפשים" ופוגעים בעצמם

דונלד טראמפ ממשיך בלחץ נגד המועמד הדמוקרטי המוסלמי והאנטי-ישראלי המוצהר. טראמפ ממשיך במתקפה, ויוצא כנגד יהודים שמצביעים לזוהראן ממדאני שהתבטא רבות נגד ישראל, תמך בגורמים מקורבים לטרור ומתנגד לקיומה של ישראל. טראמפ פרסם את הדברים ברשת החברתית בבעלותו "Truth social", בהודעה לקונית וחדה קבע הנשיא: "כל אדם יהודי שמצביע לזוהראן ממדאני, שונא היהודים מוכח ובוטה, הוא אדם טיפש!" ממדאני נחשב למועמד המוביל לראשות עיריית ניו יורק, אחת הערים החשובות בארה"ב, וגם העיר עם אחת הקהילות היהודיות בגדולות בעולם. עוד באותו נושא הקלפיות נפתחו: החלה ההצבעה בבחירות לראשות עיריית ניו יורק 12:59 | אוריאל בארי 0 0 😀 👏 למרות עמדותיו האנטי-ישראליות והאנטישמיות הבוטאות, זוהראן ממדאני עדיין שוכה לתמיכת קהילות יהודיות בעלות אלמנטים אנטי-ישראלים, כמו יהודי השמאל הפרוגרסיבי וקהילות חסידיות גלותיות. טראמפ יוצא ככל הנראה לניסיון דחיפה אחרון, בתקווה לשנות את המומנטום נגד ממדאני, שנחשב לדמות רדיקלית במיוחד בפוליטיקה האמריקאית ועומד כפסע משליטה באחת הערים המשמעותית ביותר בעולם מבחינה כלכלית וסמלית.

תגיות: דונלד טראמפ, הבחירות בניו ירוק, זוהראן ממדאני