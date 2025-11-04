דרמת המתח של קשת 12, נוטוק, מאחדת כמה שמות מסקרנים ביותר. הערב (שלישי) אנחנו זכה לראות על המסך את סוכני השב"כ אגם בוחבוט ועוז זהבי (הדתי). צפו בהצצה

"נוטוק" היא דרמת מתח חדשה מבית קשת 12, שעלתה בשבוע שעבר למסך. הסדרה עוסקת בסודות משפחתיים אפלים ההופכים לפרשייה ביטחונית מורכבת, ומציגה לראשונה את עולמה הפנימי של החברה הדרוזית בישראל. הערב (שלישי) ישודר הפרק השני בסדרה, ובו מופיעים שני סוכני שב"כ: הזמרת אגם בוחבוט, וגם עוז זהבי עם כיפה על ראשו, מברך על הסושי הטבעוני שלו.

צפו בהצצה לפרק 2 של נוטוק:

בין מלחמה ליצירה

הסדרה צולמה במהלך ימי הלחימה, באתרים שונים ברחבי הארץ – ובעיקר בדלית אל כרמל ובמג'דל שאמס. יוצריה מספרים כי הבחירה לצלם דווקא במקומות הללו נבעה מהרצון להאיר את המורכבות, המסורת והקשרים העמוקים של הקהילה הדרוזית בחברה הישראלית.