לאחר שיו"ר ההסתדרות ואשתו נעצרו ובכירים נוספים נלקחו לחקירה, ההסתדרות מגיבה לראשונה לפרשת השחיתות בה הם חשודים: מאמינים ביושרה של אנשינו

לאחר שיו"ר הסתדרות העובדים, ארנון בר דוד ואשתו נעצרו ובכירים נוספים נלקחו לחקירה, ההסתדרות מגיבה לראשונה לפרשת השחיתות בה הם חשודים:

"ההסתדרות מבקשת להבהיר באופן חד וברור כי כלל מוסדותיה, שירותיה ופעילותה הציבורית ממשיכים לפעול כסדרם, במלוא המחויבות לציבור העובדים והגמלאים בישראל.

לנו בהסתדרות יש אמון מלא במערכת המשפט וברשויות אכיפת החוק, עמם אנו משתפים פעולה באופן מלא ושקוף. אנו מאמינים ביושרה של אנשינו ובכך שהתמונה המלאה תתבהר בהמשך. אנו קוראים לכלל הגורמים, האזרחיים והפוליטיים, לנהוג באחריות, להימנע מהפצת שמועות ומהסקת מסקנות מוקדמות. נזכיר כי חזקת החפות היא אחת מאבני היסוד של חברה חופשית ודמוקרטית.

כלל עובדי ההסתדרות יוסיפו לשרת את ציבור העובדות והעובדים בישראל במסירות, ביושרה תוך מחויבות עמוקה לשליחות הציבורית, גם בזמנים מאתגרים".

עוד באותו נושא מעצרם של יו"ר ההסתדרות ואשתו הוארכו ב- 8 ימים 16:23 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

כזכור, אתמול בבוקר הותר לפרסום כי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 עברו לחקירה גלויה לאחר כשנתיים של חקירה סמויה, בחשד לעבירות שוחד ומרמה. בדיון אתמול על הארכת מעצר, השופטת דורית נוי סבן הורתה על הארכת מעצרו של בר דוד בשמונה ימים