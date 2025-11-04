דיון הוועדה לביטחון לאומי בכנסת על המאבק בפשיעה שתוכנן להיערך הבוקר בוטל ברגע האחרון, זאת בעקבות היעדרות היועצת המשפטית לממשלה לאור מעצר הפצ"רית

‏השלכות האירועים: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ביטלה את השתתפותה בדיון גדול שהיה אמור להיערך היום (שלישי) בוועדה לביטחון לאומי של הכנסת על המאבק בפשיעה. זאת לאור מעצרה של הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי אמש.

בתגובה, יו״ר הוועדה צביקה פוגל החליט לבטל את הדיון שנקבע להיום. מלשכתו של פוגל נמסר כי "לאור חשיבותה של היועצת המשפטית לממשלה לדיון בנושא ארגוני הפשיעה, ומאחר והיא לא מצליחה להתפנות, נתאם מולה מועד חדש לדיון החשוב הזה".

על פי התכנון, הדיון היה אמור לעסוק בנושא "אזלת היד של מערכת אכיפת החוק במאבק בפשיעה החמורה". לצד היועמ"שית, בדיון היו אמורים להשתתף גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מפכ"ל המשטרה דני לוי, פרקליט המדינה עמית איסמן, ובכירים נוספים.