לפי טיוטת ההצעה שהעביר הממשל האמריקני, עזה תועבר לניהול זמני של "מועצת שלום" בראשות טראמפ; צה"ל ייסוג בהדרגה, והכוח הזר יפרק את הרצועה מנשק

ארצות הברית העבירה אמש (שני) לחברות מועצת הביטחון של האו"ם טיוטת החלטה חדשה להקמת כוח בינלאומי שיפעל בעזה במשך כשנתיים לפחות, עם אפשרות להארכה. כך דיווח ברק רביד בחדשות 12.

לפי הדיווח, הכוח שיוגדר בשם ISF (International Stabilization Force), יקבל מנדט נרחב לפירוז עזה, לאבטחת גבולותיה, ולהשמדת כל תשתיות הטרור שנותרו בשטח. במקביל, צה"ל ייסוג בהדרגה מאזורי שליטה ברצועה, והרשות הפלסטינית תיערך לכניסה מחודשת לאחר רפורמות שיחולו בה.

הכוח יפעל תחת גוף חדש בשם "מועצת השלום הבינלאומית", שבראשה צפוי לעמוד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מועצה זו תשמש כממשל זמני, תפקח על שיקום הרצועה ותנהל ועדה פלסטינית אזרחית שתופקד על שירותים אזרחיים וביטחון פנים.

הכוח יקבל סמכות להשתמש "בכל האמצעים הנדרשים" לשמירת הביטחון ולמניעת חידוש הטרור, ויפעל בתיאום הדוק עם ישראל ומצרים.

גורמים אמריקניים מסרו כי ארה"ב תתרום עד 200 חיילים למיזם אך ללא פריסת כוחות קרקעיים בתוך הרצועה. בוושינגטון מקווים להציב את הכוח כבר בתחילת ינואר הקרוב.

לפי ההצעה, ארגונים שיימצאו מעבירים סיוע לקבוצות חמושות ייאסרו לפעול בעזה.