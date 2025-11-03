במענה לשאלה שנשאל היום נתניהו על ידי מפקדים בכנס שנערך היום: "כשתסתיים המלחמה נקים ועדת חקירה בקונצנזוס ציבורי רחב"

האם ומתי תוקם ועדת חקירה ממלכתית לאירועי השבעה באוקטובר? היום נשאל על כך ראש הממשלה נתניהו במסגרת פורום המפקדים במילואים שהתקיים היום.

על פי דיווח של רועי שרון בכאן חדשות, במסגרת פורום המפקדים במילואים (מג"דים ומעלה כולל פורום מטכ"ל) שהתקיים היום בהשתתפות נתניהו והרמטכ"ל, השיב ראש הממשלה: "כשתיגמר המלחמה נקים ועדת חקירה שתהיה בקונצנזוס ציבורי רחב".

מוקדם יותר דיווחנו כי נתניהו אמר למפקדים היום בכנס כי "מערך המילואים הוא מרכיב יסודי. הוא מרכיב ליבה. אנחנו צריכים צבא גדול וחזק, וגם חכם. אנחנו נגדיל את השירות הסדיר ואנחנו נחזק מאוד את שירות המילואים ונחזק גם את המשפחות, כי היום הגישה היא נורא פשוטה – אין דבר כזה חייל מילואים או מפקד מילואים שהוא יחידה נפרדת והמשפחה בצד. זו יחידה אחת".