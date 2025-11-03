חשד לאלימות במשפחה: אשה בשנות ה – 20 לחייה נעצרה בחשד שדקרה לפני זמן קצר את אמה שנפצעה במצב קשה ופונתה מעורפלת הכרה לבית החולים מאיר

אירוע אלימות במשפחה: המשטרה עצרה לפני זמן קצר אשה בשנות ה – 20 לחייה בחשד שדקרה את אמה בדירתה ברעננה.

עוד באותו נושא תושב שועפט נעצר בחשד שחנק את ילדיו והיכה אותם בחגורה 11:42 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

מהמשטרה נמסר כי שוטרי תחנת כפר סבא פתחו בחקירה עם קבלת דיווח בדבר אישה בשנות ה-20 לחייה שדקרה עפ"י החשד את אמא שלה בביתן.

במד"א דיווחו על פצועה באירוע אלימות ברח' מגדל בעיר בו נפצעה אישה כבת 60 במצב קשה. היא פונתה לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהיא מעורפלת עם פציעות חודרות.

פרמדיק סאמר מנסור וחובש בכיר רועי סלומון מיחידת האופנועים של מד"א, סיפרו:

"האישה הייתה מעורפלת הכרה וסבלה מפציעות חודרות קשות בגופה, הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה לא יציב."