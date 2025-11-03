אירוע אלימות במשפחה: המשטרה עצרה לפני זמן קצר אשה בשנות ה – 20 לחייה בחשד שדקרה את אמה בדירתה ברעננה.
מהמשטרה נמסר כי שוטרי תחנת כפר סבא פתחו בחקירה עם קבלת דיווח בדבר אישה בשנות ה-20 לחייה שדקרה עפ"י החשד את אמא שלה בביתן.
במד"א דיווחו על פצועה באירוע אלימות ברח' מגדל בעיר בו נפצעה אישה כבת 60 במצב קשה. היא פונתה לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהיא מעורפלת עם פציעות חודרות.
פרמדיק סאמר מנסור וחובש בכיר רועי סלומון מיחידת האופנועים של מד"א, סיפרו:
"האישה הייתה מעורפלת הכרה וסבלה מפציעות חודרות קשות בגופה, הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה לא יציב."
