הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת יפעת תומר-ירושלמי מוחזקת בבידוד בנווה תרצה תחת השגחה, לאחר שנבדקת אפשרות שביימה התאבדות. לפי הדיווח, היא אף תישא בעלויות החיפושים אחריה

הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת, יפעת תומר ירושלמי, שנעצרה לאחרונה במסגרת חקירה פלילית, מוחזקת בתנאי בידוד בכלא נווה תרצה. היא שוהה בתא נפרד ומפוקחת סביב השעון על ידי סוהרות וכלי אבטחה מתקדמים, במסגרת מה שמוגדר על ידי גורמים בשב"ס כ"נוהל רגיש במיוחד" בשל מעמדה הציבורי.

על פי דיווח של שמעון איפרגאן באתר מאקו, תומר-ירושלמי ממוקמת בתא ייעודי בקצה אגף העצורות, הרחק מהאסירות האחרות, ונדרשת להתייצב לארבע ספירות ביום לצורך מעקב רפואי ונפשי. היא עברה טיפול ראשוני עם עובד סוציאלי ונמצאת תחת השגחה קפדנית. גורם בשב״ס צוטט כאומר כי "היא די שקטה, רואים שהיא בהלם – עדיין לא קולטת שהיא בכלא".

עוד נמסר כי החיפושים הנרחבים שנערכו אחריה טרם מעצרה עלו מאות אלפי שקלים, וכללו מסוקים, יחידות צוללנים, כלבנים, כוחות משטרה ומתנדבים. במשטרה שוקלים לדרוש ממנה לשאת בעלויות אם יוכח כי היעלמותה הייתה מבויימת.