הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת, יפעת תומר ירושלמי, שנעצרה לאחרונה במסגרת חקירה פלילית, מוחזקת בתנאי בידוד בכלא נווה תרצה. היא שוהה בתא נפרד ומפוקחת סביב השעון על ידי סוהרות וכלי אבטחה מתקדמים, במסגרת מה שמוגדר על ידי גורמים בשב"ס כ"נוהל רגיש במיוחד" בשל מעמדה הציבורי.
על פי דיווח של שמעון איפרגאן באתר מאקו, תומר-ירושלמי ממוקמת בתא ייעודי בקצה אגף העצורות, הרחק מהאסירות האחרות, ונדרשת להתייצב לארבע ספירות ביום לצורך מעקב רפואי ונפשי. היא עברה טיפול ראשוני עם עובד סוציאלי ונמצאת תחת השגחה קפדנית. גורם בשב״ס צוטט כאומר כי "היא די שקטה, רואים שהיא בהלם – עדיין לא קולטת שהיא בכלא".
עוד נמסר כי החיפושים הנרחבים שנערכו אחריה טרם מעצרה עלו מאות אלפי שקלים, וכללו מסוקים, יחידות צוללנים, כלבנים, כוחות משטרה ומתנדבים. במשטרה שוקלים לדרוש ממנה לשאת בעלויות אם יוכח כי היעלמותה הייתה מבויימת.
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
2 דיונים
רונן
למה עליה לשאת בהוצאות??? וכי ביקשה שיחפשו אותה???16:54 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צדי
בתגובה ל: רונן
בדיוק17:10 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עצוב
פוליטי17:02 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אביהו הנדל
האישה כשלה בתפקידה, אבל למה לשתות את דמה ללא סוף????16:54 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
היא לא כשלה בתפקידה
בתגובה ל: אביהו הנדל
היא שפכה את דם חיילינו הגיבורים ואני מחכה שהחברה שלה תצטרף.....17:00 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוטי הקרייתי
האלופה מצה"ל הפכה לעלובה בכלא נווה תרצה.16:56 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורלי
אז כל בכיר מושחת יביים התאבדות ויזרוק את הטלפון לים מעכשיו?17:19 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורלי
אז כל בכיר מושחת יביים התאבדות ויזרוק את הטלפון לים מעכשיו?17:19 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עצוב
פוליטי17:02 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוטי הקרייתי
האלופה מצה"ל הפכה לעלובה בכלא נווה תרצה.16:56 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אביהו הנדל
האישה כשלה בתפקידה, אבל למה לשתות את דמה ללא סוף????16:54 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
היא לא כשלה בתפקידה
בתגובה ל: אביהו הנדל
היא שפכה את דם חיילינו הגיבורים ואני מחכה שהחברה שלה תצטרף.....17:00 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רונן
למה עליה לשאת בהוצאות??? וכי ביקשה שיחפשו אותה???16:54 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צדי
בתגובה ל: רונן
בדיוק17:10 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר