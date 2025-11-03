המשטרה פרסמה תיעוד מהפשיטה על משרדי ההתאחדות. בפשיטה שהגיעה לאחר חקירה של שנתיים שהפכה היום לגלויה נעצרו 8 חשודים ו-27 עוכבו לחקירה

המשטרה פרסמה תיעוד מהפשיטה הבוקר (שני) על משרדי ההסתדרות. בפשיטה שהגיעה לאחר חקירה של שנתיים שהפכה היום לגלויה נעצרו 8 חשודים ו-27 עוכבו לחקירה. בין המעורבים ארנון בר דוד יו"ר ההסתדרות.

בהתאם להתפתחות החקירה החשודים מובאים בעת הזאת להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשל״צ. ראש להב, ניצב מני בנימין , התייחס לחקירה ולממצאיה: "מדובר בפרשת שחיתות ציבורית רחבת היקף, שנחשפה ע״י יאח״ה להב 433, הכוללת חשודים מכל קשת המגזר הציבורי. משטרת ישראל תמשיך להילחם בעבירות המשחיתות את החברה שלנו ואת המגזר הציבורי".

כזכור הבוקר פורסם כי חוקרי להב 433 פשטו על משרדי ההסתדרות בתל אביב, כשעצרו שורת בכירים –כשאחד מהם נעצר יחד עם בת זוגו. עוד דווח כי מספר ראשי רשויות ובכירים במשק נעצרו, חלקם בחשד לעבירות שחיתות כמו שוחד, מרמה והפרת אמונים.

כשגורמים במשטרה אמרו כי מדובר ב"פרשה חמורה מאד". עם זאת, נאמר כי יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד הוא בין המעורבים בפרשה. על פי הדיווחים, יותר מ-35 בני אדם נעצרו, ומעל 300 איש נחקרים בפרשה. על פי החשד, איש עסקים שנחשב כבכיר בהסתדרות ומפעיל חברת ביטוח גדולה דאג לכאורה למינויים בדירקטורים. בתמורה, ראש הוועדים העבירו אליו לקוחות מהעיריות, מהרשויות, מתאגידים ומחברות ממשלתיות.

מפכ"ל המשטרה דני לוי אמר כי "מדובר בפרשה מהחמורות שהכרנו. קיים חיבור בין אנשי עסקים לבכירים במשק לרבות ועדי עובדים, ויצירת קשר אלקטורלי וקידומי במקביל. נפעל בנחישות וללא חשש מחקירת בכירים במטרה להגיע לחקר האמת".