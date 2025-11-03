רם חכמון, סרוג ותושב קיבוץ עלומים, מונה לדובר המועצה האזורית שער הנגב • חכמון, בעל ניסיון של למעלה מעשור בתחום הדוברות הציבורית, יוביל את מערך התקשורת של המועצה בעיצומם של תהליכי השיקום וההתחדשות באזור

ברנז'ה. המועצה האזורית שער הנגב מינתה את רם חכמון (35), תושב קיבוץ עלומים ובוגר מכללת ספיר, לתפקיד דובר המועצה. חכמון, בוגר הציונות הדתית, נבחר לתפקיד בתום הליך מכרזי ויחליף את עדי מאירי שסיימה עשור בתפקיד.

חכמון מגיע עם ניסיון תקשורתי עשיר של למעלה מעשור במערכות דוברות אזוריות, בהן המועצה האזורית שדות נגב והמועצה המקומית מיתר-כרמית. הוא נחשב לבעל היכרות עמוקה עם המרחב הדרומי ועם האתגרים החברתיים והקהילתיים שאיתם מתמודדת האזור בתקופה האחרונה.

עם כניסתו לתפקיד אמר חכמון: "אני נכנס לתפקיד בתחושת שליחות אמיתית. זה הבית שלי והקהילה שלי, והמטרה היא להציג את סיפור שער הנגב בשפה שתשקף את הרוח, התקווה והחוסן של האנשים כאן."

ראש המועצה, אורי אפשטיין, בירך על המינוי ואמר כי "רם מביא איתו ניסיון מקצועי וידע תקשורתי רחב לצד חיבור טבעי לאזור ולאנשיו. זה בדיוק השילוב הנדרש בתקופה שבה שער הנגב נמצאת בלב תהליכי שיקום וצמיחה מחודשת."