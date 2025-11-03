אחרי ההודעה על פיטוריו של חיים לוינסון מ"הארץ", בתעשייה תוהים מה יעלה בגורל התכנית הנצפית שלו בקשת 12 לצידה של אופירה אסייג. לאחר היעדרות מהתוכנית האחרונה, השבוע צפויה פגישה שבה יוחלט על המשך דרכו של לוינסון בערוץ

בשבוע שעבר חיים לוינסון הודיע כי הוא מסיים את דרכו בעיתון "הארץ" לאחר 17 שנה, זאת לאחר שפורסם כי קיבל תשלומים מחברת פרספשן של שרוליק איינהורן. לאחר הפרסום לוינסון נמנע מהגשת תוכניתו בקשת 12 לצידה של אופירה אסייג.

האם מדובר בהיעדרות חד פעמית? על פי הפרסום היום (שני) של רן בוקר, ייתכן שהוא לא ישוב להגיש את התוכנית בכלל. בקשת עדיין לא התקבלה ההחלטה הרשמית, אבל בהמשך השבוע צפויה פגישה בין קברניטי הערוץ ללוינסון, שלפי כל ההערכות יודיעו לו: אתה לא ממשיך. כך על פי הדיווח של בוקר.

לוינסון, התייחס בסוף השבוע האחרון לטענות כי הקריירה העיתונאית שלו נגמרה, בעקבות פיטורין מעיתון 'הארץ' לאחר שקיבל 200,000 שקלים מחברתו של שרוליק איינהורן, החשוד בפרשת קטארגייט. לוינסון צייץ בחשבונו ברשת X: "הקריירה של דולב חזיזה יותר גמורה משלי" כשהוא מתכוון, כאמור, לשחקן מכבי חיפה ששמטה במשחק יתרון 0:2 מול הפועל ירושלים בדרך לתיקו 2:2.