למרות שהמלחמה הסתיימה: בכירים בתעשייה הביטחונית האוסטרלית מדווחים על הגבלות חדשות בייצוא הנשק לישראל

בדיווח בלעדי של העיתון האוסטרלי The Nightly פורסם, כי גורמים בכירים בתעשיות הביטחוניות באוסטרליה העידו כי הוטלו עליהם הגבלות חדשות באשר לייצוא הביטחוני לישראל.

דמויות בכירות בתעשייה אמרו לעיתון כי "מספר קטן של חברות אוסטרליות קיבלו הודעה בכתב על תקנות חדשות הצפויות להיכנס לתוקף ברביעי לנובמבר, ולפיהן 'בעלי רישיונות' לא יורשו לשלוח סחורות מאושרות לישראל. הצעד המכעיס של משרד ההגנה האוסטרלי נעשה בשקט וללא פרסום, כשכאמור ההודעה על ההגבלות נשלחה רק למספר קטן של חברות בתעשייה האוסטרלית. בתגובה לפרסום בעיתון מסר משרד ההגנה האוסטרלי כי הוא מנוע מלהגיב מטעמים של "ביטחון לאומי וחיסיון מסחרי".

"הממשלה נסוגה בשקט מהסחר הזה"

בריאיון שהעניק לעיתון The Nightly אמר הסנאטור ממפלגת הירוקים דיוויד שוברידג' כי "רק עכשיו לאחר שנתיים של מלחמה ורצח עם נסוגה הממשלה בשקט מהסחר הזה. זהו ניצחון אמיתי למיליוני אוסטרלים שקראו לשלום ולצדק". יצוין כי הצעד האוסטרלי מגיע במפתיע דווקא עכשיו, לאחר שהושגה הפסקת אש בעזה והלחימה פסקה.

בשנתיים האחרונות מספר מדינות נוספות הודיעו כי יטילו הגבלות על ייצוא בטחוני לישראל, בהן גרמניה קנדה ובריטניה. הצעדים נעשו בכדי להגביר את הלחץ הדיפלומטי על ישראל להפסקת הלחימה בעזה, ובאחרונה דווח כי גרמניה העבירה החלטה חלקית לייצוא נשק לישראל בסכום של כ-2.46 מיליון יורו. בישראל נמתחה בזמנו ביקורת על ההחלטה החלקית והאמברגו שהטילה גרמניה על הייצוא לישראל.

למרות ההחלטה, העיתון האוסטרלי מציין כי חברות אוסטרליות השולחות נשק לישראל דרך ארצות הברית יוסיפו עדיין לעשות זאת. כמו גם מעורבותה של אוסטרליה בתכניות כמו ה-f35 המחייבות אותה להמשיך בייצוא חלקי של נשק לישראל