הסניף ותכנון הלוקיישן שלו הוא למעשה מענה ישיר לאלפי לקוחות המגיעות כיום לטפל בסניפי רמת גן וראשל"צ, מאזורי הדרום וירושלים. ועל כן נבחרה העיר ירושלים – אך לא בכדי, גם המיקום המדויק שלו הוא ממש בפתחה של העיר, באזור תעשייה חדש ומתפתח, המרושת אוטובוסים ולקו רכבת קלה שיעבור שם ממש בקרוב. כל זאת על מנת לאפשר גישה נוחה למי שמגיעות גם מתוך העיר אך בפרט להקל על המגיעות גם מחוצה לה.

בסניף הושקעו כמיליון וחצי ₪, בעיצוב המוכר והידוע של הרשת – עיצוב מודרני ונשי. הסניף יציע את כל הטיפולים המוכרים של הרשת, החל משיטת הסרת השיער הבלעדית של יפה מקסימוב – YMAX, שילוב טכנולוגיות מתקדמות בבעיות מחלת האקנה באופן נרחב ( פוסט אקנה ואקנה פעילה), אנט אייג'ינג ופיגמנטציה, וגם טיפולי אסתטיקה בהזרקות מילוי ובוטוקס, וטיפול בהזעת יתר.

"כבר תקופה שמגיעות אליי בקשות אישיות ממטופלות שלנו, לפתוח סניף בירושלים" מספרת יפה מקסימוב, "כל פעם מחדש, הלב שלי מתרחב לשמוע כמה הקהל הירושלמי מצביע ברגליים. אני שמחה שיש לנו את היכולת לתת לזה מענה, לא מובן מאליו בכלל כיום. יצאנו לדרך כמעט לפני שנתיים עם תכנונים ושיפוצים ותודות לצוות המהמם שסביבי, סניף ירושלים יפתח כבר בימים הקרובים בו יהיה מרחב טיפולי עשיר! כל ההיצע של הרשת באזור גוש דן יוצע גם בסניף הזה, החל משיטת YMAX הבלעדית להסרת שיער פנים, ועד תפריט טיפולי ההזרקות והמכשור הטכנולוגי המתקדמים ביותר. "

כתובת הסניף החדש: כנפי נשרים 35 ירושלים.

קליניקות הביוטי־טק של יפה מקסימוב, מפתחת שיטת YMAX להסרת שיער בפנים. טיפולי גוף, אנטי אייג'ינג והסרת שיער בטכנולוגיות מתקדמות ובהתאמה אישית. לייעוץ התאמה וכל שאלה ניתן להשיג באתר האונליין, https://www.yafa-maximov.co.il/ או במוקד טלפוני 1-700-50-70-10