יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב גם הוא לפרסום לפיו ישראל תשחרר מחבלי חמאס שנמצאים מעבר לקו הצהוב: "מחבלים שמחוץ לעיר עזה שברו את הפסקת האש, וחלקם השתתפו במתקפות נגד החיילים שלנו. אסור לתת להם לצאת מהמנהרות ולהתארגן מחדש – בטח לא כשיש לנו עדיין חטופים וחללים בעזה. אחרת – חזרנו ל-6 באוקטובר".

מוקדם יותר פורסם כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב לדיווח על המוכנות של ישראל לאשר את החזרת המחבלים ש"נלכדו" בשטחים הישראלים בדרום רצועת עזה לצד הפלסטיני – זאת בתנאי שיסכימו להניח את נשקם. בדבריו פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו וקרא לו שלא לאשר את המהלך.

כזכור, אמש דווח בקטאר כי מתקיימים מגעים בתיווך הממשל הקטרי בין ישראל לחמאס, במטרה לאפשר למחבלי חמאס הנצורים בשטחי שליטת צה"ל לחצות דרך מסדרונות הומניטריים לשטחי חמאס בצפון הרצועה. בתגובה, סמוטריץ' תקף בחריפות את נתניהו והזכיר לו כי "המחבלים האלה רצחו שלושה לוחמים גיבורים רק בימים האחרונים. לתת להם לצאת בשלום רגע לפני שלוחמי צה"ל שמים עליהם את ידם ומחסלים אותם — זו איוולת ביטחונית ומוסרית".