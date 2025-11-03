באיראן גוברת הסערה בעקבות מותו של אמיד סרלק, צעיר בן 27 מהעיר אליגודרז שבמערב המדינה, שנמצא ירוי שעות ספורות לאחר שפרסם סרטון שבו תקף את נשיא איראן עלי חמינאי ושרף את תמונתו.
סרלק, המזוהה עם זרמים המנתגדים למשטר ותומך בשושלת פהלווי, העלה לרשת סרטון שבו קרא לצעירי איראן להתקומם נגד השלטון. זמן קצר לאחר מכן נודע כי גופתו נמצאה בתוך רכבו, כשבסמוך אליה אותר אקדח. המשטר באיראן טען כי מדובר בהתאבדות, אך קרובי משפחתו ופעילים ברשתות החברתיות טוענים כי מדובר בחיסול שנועד להשתיק קולות ביקורת.
לפי דיווחים מקומיים, כוחות הביטחון מנעו מבני משפחתו לקבל את הגופה במשך שעות ארוכות, וביקשו מהם לפרסם כי בנם שם קץ לחייו. ברשתות החברתיות מופצות עדויות לפיהן הוא נעצר תחילה בידי אנשי המודיעין של משמרות המהפכה, שם עבר עינויים קשים בטרם נורה למוות.
בהלווייתו שנערכה היום בעיר הולדתו, תועדו מאות משתתפים כשהם קוראים קריאות מחאה נגד חמינאי והמשטר. האירוע עורר הדים רבים ברחבי המדינה, ונתפס כסמל נוסף לדיכוי האלים של מתנגדי השלטון באיראן.
