שבוע אחרי שנפל בתקרית ברפיח, בני משפחתו של אפי פלדבאום פנו לראש הממשלה בדרישה לא לאשר את שחרור המחבלים ה"לכודים" בעזה: "עצרו את החרפה, המחבלים מכותרים, תנו את הפקודה להשמיד אותם"

בני משפחתו של אפי פלדבאום הי"ד, שנפל בשבוע שעבר בתקרית ברפיח, פנו היום (שני) בהודעה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כ"ץ בדרישה שלא לאשר את מעבר המחבלים ה"לכודים" בצד הישראלי של הקו הצהוב לשטח הפלסטיני.

"צה"ל שלח כוחות רבים למשימה של השמדת המחבלים הכלואים בציר מורג. במספר קרבות נהרגו ופצעו לוחמינו, בינהם אפי הי"ד" אמרו. "יומיים לפני האירוע בו הוא נהרג, שרקו כדורים מעל ראשו. יום לפני האירוע באגר של כוחתינן הותקף והושמד על ידי המחבלים. למרות הסיכון הרב, אפי המשיך להילחם ותוך סיכון רב יצא לקרב ממנו לא חזר".

"לא יעלה על הדעת לאפשר למחבלים השפלים רוצחי מיטב בנינו לצאת לחופשי" הבהירו. "מותו של אפי לא היה לשווא. אנו קוראים לראש הממשלה מר בנימין נתניהו, ולשר הביטחון מר ישראל כ"ץ – עצרו את החרפה, המחבלים מכותרים, תנו את הפקודה להשמיד אותם".

בסיכום המשפחה השכולה הבהירה כי "אנו נעמוד כחומה בצורה לעצור את הטרוף ולדאוג שעם ישראל מקבל את המינמום הנדרש, בקרב זה חיסול מחבלי החמאס בציר מורג ולא חיזוקם ע"י חזרת המחבלים כגיבורים משדה הקרב. נגמרו התירוצים".