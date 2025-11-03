למרות התנגדות הפרקליטות, ולאחר שהודה כי נחקרו גם נושאים ללא אישור היועמ"ש: החוקר הבכיר בתיקי נתניהו סנ"צ (בדימוס) צחי חבקין יקבל הגנה מהפללה עצמית

משפט נתניהו. סנ"צ בדימוס צחי חבקין, החוקר היחיד במשטרה שהיה מעורב בכל חקירות תיקי נתניהו הודה היום בבית המשפט כי נוצלו חקירות בתיקים אחרים בכדי לחקור נושאים שלא היה עליהם אישור.

הסאגה החלה כאשר חבקין ביקש היום מהשופטים במהלך הדיון לספר על עבירות פליליות שבוצעו לדבריו במהלך החקירה וביקש להימנע מהפללה עצמית. הפרקליטות התנגדה לבקשה, והשופט משה ברעם הביע דאגה מההתנגדות. משום שנוצר הרושם כי הפרקליטות איננה מעוניינת שחבקין יספר לבית המשפט את מה שהוא יודע. לאחר שחבקין סיפר לבית המשפט כי במהלך החקירה חרגו מההנחיות של היועמ"ש דאז מנדלבליט אישר בית המשפט את בקשתו.

"חקרנו גם ללא אישור"

לדבריו של חבקין, בחודש יוני 2016 הוצגו ליועץ המשפטי אביחי מנדלבליט רשימה של נושאים לחקירה כשבתוכה נכלל גם שמו של ארנון מילצ'ן. לאחר שמנדלבליט לא אישר את החקירה בעניינו של מילצ'ן נוצלו חקירות בנושאים אחרים הקשורים בתיקי נתניהו לחקירה גם בכיוון הזה, מה שהוביל בסופו של דבר לאישומים בתיק 1000. השופטת פרידמן פלדמן שאלה את חבקין במהלך הדיון מדוע נחקרו נושאים שלא אושרו, וחבקין השיב: "אין לי תשובה טובה על זה".

עוד אמר חבקין כי מומי משולם, לשעבר ראש צוות החקירה בתיקים 1,000 ו-2,000 ומעדי התביעה המרכזיים במשפט נתניהו לא אמר אמת בעדותו בבית המשפט. בעקבות דבריו כי ברצונו להעיד על עבירות נוספות שנעשו במהלך החקירה אישרו השופטים את בקשתו להימנע מהפללה עצמית אך עדיין תוטל עליו החובה לפנות לשופטים בכל פעם שהוא מבקש למסור מידע עם חשד להפללה.