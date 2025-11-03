סרטון שצולם בסודן מעורר סערה ברחבי הרשת, לאחר שפעילים אנטי-ישראלים נטענו כי סבלה של עזה חמור מזה של הילדים המקומיים. דבריהם נתפסו כניסיון להפיץ תעמולה אנטי־ישראלית גם באזורים מוכי אסון

ברשת X הופץ בימים האחרונים תיעוד שבו נראים פעילים אנטי-ישראלים משוחחים עם ילדים בסודן, ואומרים להם כי "הסבל שלכם אינו משתווה למה שקורה בעזה". הדברים עוררו ביקורת חריפה מצד גולשים ומומחים, שטענו כי מדובר באמירה פוגענית כלפי האוכלוסייה המקומית.

על פי הדיווחים, הסרטון צולם במהלך ביקור של קבוצת פעילים במדינה, שבה מתנהלת מאז 2023 מלחמת אזרחים קשה בין כוחות צבאיים יריבים. על פי דוחות האו"ם ישנם אלפי בני אדם שנהרגו בלחימה, ומיליונים שנעקרו מבתיהם. בנוסף, חלקים נרחבים במדינה סובלים ממחסור חמור במזון ומחשש גובר לרעב.

רק בסוף חודש שעבר יצאו עדויות קשות על טבח המוני שאירע לאחר שהעיר נפלה לידי מיליציית "כוחות הסיוע המהיר" (RSF), הנלחמת בצבא סודן זה כשנתיים וחצי. על פי הדיווחים, לוחמי המיליציה רצחו מאות בני אדם, בהם מטופלים בבית חולים ליולדות, ופתחו באש גם לעבר נכים שלא הצליחו להימלט מהמקום.

כאמור, ברשתות החברתיות נרשמה סערה בעקבות הסרטון, כשגולשים רבים הביעו זעם על התנהלות "הפעילים". אחד מהם כתב כי מדובר ב"מחלה ממארת של פרו-פלסטינים שמחפשים פרסום על גבם של ילדים עניים", ואחר הוסיף כי מדובר ב"אדם חולה ומעוות". משתמש נוסף ציין כי "זוהי רוע טהור, איך אנשים כאלה יוצאים מזה ללא אחריות".