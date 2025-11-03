לקראת משחק היורוליג שצפוי להיערך בסראייבו, מתגברת מחאה של תושבים מקומיים כנגד הקבוצה הישראלית • על גשר מרכזי נתלה שלט מחאה כנגד קיום המשחק, וארגון מקומי טען כי עצם קיימו מהווה "תמיכה ברצח עם"

סערה בבוסניה: לקראת משחק היורוליג המתוכנן ליום חמישי בין הפועל תל אביב לקבוצת דובאי, שאמור להתקיים בעיר סראייבו, גוברת מחאה מצד תושבים מקומיים הקוראים לבטל את האירוע.

הבוקר (שני) נתלה שלט גדול על גשר שקנדריה בעיר, הנושא את הכיתוב "ממשלת סראייבו, בטלי את המשחק". מאחורי המחאה עומד ארגון בשם "לא בשמנו", הכולל תושבים בוסנים המתנגדים לקיום המשחק בטענה כי הוא מהווה תמיכה במדינת ישראל, אותה הם מאשימים ב"רצח עם נגד הפלסטינים".

בהודעת הארגון נכתב כי "תושבי סראייבו אינם מוכנים שהאולם בעיר, שנבנה על ידם ושייך להם, ישמש לאירוע שמבזה את העיר ואת ערכיה. כל שיתוף פעולה עם מוסדות ספורט ישראלים משמעו תמיכה באפרטהייד וברצח עם".

עוד נכתב במכתב פומבי שפרסמו פעילי הארגון כי "ממשלת סראייבו חייבת לקחת אחריות ולבטל את האירוע, שאזרחי בוסניה מתנגדים לו בתוקף". המשחק בין הפועל תל אביב לקבוצת דובאי נקבע להתקיים בבוסניה לאחר שהמארחת האמירתית בחרה להעבירו לשם, בשל המצב הביטחוני הרגיש באיחוד האמירויות.