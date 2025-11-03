לאחר שדווח כי ישראל מוכנה לאשר את החזרת המחבלים ש"נלכדו" בשטחים הישראלים בדרום רצועת עזה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו: "זה טירוף מוחלט. תעצור את זה"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב הבוקר (שני) לדיווח על המוכנות של ישראל לאשר את החזרת המחבלים ש"נלכדו" בשטחים הישראלים בדרום רצועת עזה לצד הפלסטיני – זאת בתנאי שיסכימו להניח את נשקם. בדבריו פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו וקרא לו שלא לאשר את המהלך.

"אדוני ראש הממשלה: זה טירוף מוחלט" כתב סמוטריץ' בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות. "תעצור את זה".

במקביל, גם השרה אורית סטרוק תקפה את ההחלטה הצפויה. "יניחו את נשקם?! ואז יקחו נשק חלופי בצד האדום של עזה?" שאלה. "בזיון. הפניית עורף לנופלים, לחיילים, ולמטרות המלחמה".

כזכור, אמש דווח בקטאר כי מתקיימים מגעים בתיווך הממשל הקטרי בין ישראל לחמאס, במטרה לאפשר לחיילי חמאס הנצורים בשטחי שליטת צה"ל לחצות דרך מסדרונות הומניטריים לשטחי חמאס בצפון הרצועה. בתגובה, סמוטריץ' תקף בחריפות את נתניהו והזכיר לו כי "המחבלים האלה רצחו שלושה לוחמים גיבורים רק בימים האחרונים. לתת להם לצאת בשלום רגע לפני שלוחמי צה"ל שמים עליהם את ידם ומחסלים אותם — זו איוולת ביטחונית ומוסרית".

"אני קורא לראש הממשלה לדחות את הרעיון ההזוי הזה על הסף" הוסיף ודרש. "המחבלים הללו הם בני מוות, וזה צריך להיות סופם".