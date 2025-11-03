הוועדה לביטחון לאומי בראשות ח״כ צביקה פוגל אישרה לקריאה ראשונה את הצעת חוק עונש מוות למחבלים של עוצמה יהודית

הוועדה לביטחון לאומי בראשות ח״כ צביקה פוגל אישרה היום (שני) לקריאה ראשונה את הצעת חוק עונש מוות למחבלים, של עוצמה יהודית וח״כ לימור סון הר־מלך. החוק צפוי להגיע להצבעה לקריאה ראשונה ביום רביעי.

הצעת החוק קובעת כי מחבל שרצח אזרח ישראלי ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו – דינו מיתה, ועונש זה בלבד. בנוסף, ההצעה משנה את הדין שניתן יהיה לגזור עונש מוות בבית משפט צבאי ברוב רגיל של השופטים, ולא פה אחד, ולא ניתן יהיה להקל בעונשו של מי שנגזר עליו עונש מוות בגזר דין סופי.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי בשנים האחרונות אנו עדים לרצח יהודים אך בשל יהדותם, במטרה לפגוע במדינת ישראל, וכי מטרת החוק היא לגדוע את הטרור באיבו, לייצר הרתעה ולשים סוף למציאות שבה מחבלים נהנים מתנאים משופרים בכלא ואף משתחררים בעסקאות שונות.

גל הירש, מתאם הנעדרים והשבויים מטעם משרד רה"מ, סיפר בוועדה: "בדיון הקודם התנגדתי לעצם קיום הדיון מפאת הסכנה הנשקפת לחטופים החיים. מכיוון שהחטופים החיים נמצאים כאן, קודם כל בזכות הלוחמים שלנו ואחר כך אודות לידידנו הנשיא דונלד טראמפ, ההתנגדות שהייתה לי בדיון הקודם מתייתרת. שוחחתי עם ראש הממשלה וגם הוא בעד הצעת החוק. זהו כלי נוסף במאבק בטרור."

השר לביטחון לאומי, ח״כ איתמר בן גביר: "מי שרצח, אנס וחטף את ילדינו ובנותינו, לא זכאי לראות אור יום ודינו צריך להיות מוות. אחרי הרפורמה בבתי הכלא שהובלתי ומדיניות המינימום שבמינימום למחבלים, הגיע הזמן לעלות שלב נוסף בהרתעה. חוק עונש למוות הוא לא רק צעד ערכי וצודק, אלא גם קריטי לביטחון המדינה. מדובר בכלי הרתעתי ראשון במעלה, שיכניס ללב המחבלים את הידיעה הברורה – דמם של אזרחי ישראל לא הפקר. ככה נלחמים בטרור, ככה מייצרים הרתעה".

צביקה פוגל על חוק עונש מוות למחבלים: "זהו רגע היסטורי"

ח״כ צביקה פוגל, יו״ר הוועדה לביטחון לאומי: "זהו רגע היסטורי – מי שבא לרצוח יהודים מתוך שנאה למדינת ישראל, דמו בראשו. יותר לא יהיו מלונות למחבלים, יותר לא יהיו עסקאות שחרור. זהו צעד ראשון ומשמעותי ליצירת הרתעה אמיתית וצדק לקורבנות".

חוק ח״כ לימור סון הר-מלך יוזמת החוק: “ראש החוליה שרצח את אישי שולי הי״ד ופצע אותי, שוחרר בעסקת שליט, וחזר לפקד על החוליה שרצחה את מלאכי רוזנפלד. הוא המשיך והיה מפקד בכיר בגדוד חמאס ברפיח והשתתף בטבח השביעי באוקטובר וחוסל כשכבר היה מאוחר מדי. רוצחים נוספים מהחוליה שוחררו בעסקה האחרונה.

"המציאות הזו זועקת: מחבל מת אינו חוזר לפגע. הוא לא יוצא מהכלא, לא משתחרר בעסקאות, ולא הופך שוב לסכנה לעמנו. עונש מוות למחבלים הוא גם הרתעה. מסר ברור שמי שרוצח יהודים לא יסתפקו בלאסור אותו, אלא ישלם בחייו. הוא גם צדק מוסרי. אסור שמי שרצח נשים וילדים ישב בכלא, יקבל טלוויזיה ותואר אקדמי, בזמן שהמשפחות השכולות מממנות במסיהן את החזקתו".