שנה וחצי לאחר ההכרה בישוב אביתר, נחנך בית המדרש החדש לזכר 3 תלמידי הישיבה שנפלו במלחמה. יוסי דגן: "כמו שניצחנו באביתר – ננצח גם בריבונות!"

בטקס חגיגי נחנך אמש (ראשון) בית המדרש החדש של ישיבת 'אבינעם' באביתר, מבית ישיבות אלון מורה. יוסי דגן: ראש המועצה האזורית שומרון: "מכאן, מאביתר, התחיל המפנה הענק שנתן את החשק לכולם להקים יישובים חדשים, לשבור את החומה האיומה הזאת שבמשך עשרות שנים אסרה להקים יישובים חדשים בלב הארץ".

בית המדרש נבנה בעלות של שלושה מיליון שקלים, מתוכם סכום נכבד שהושג בסיועו של ראש המועצה יוסי דגן מידידי מועצת השומרון בארצות הברית. בטקס בהשתתפות הרב אליקים לבנון רב השומרון, ראש הישיבה הרב דוד אמיתי, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר העלייה והקליטה אופיר סופר, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ח"כ אוהד טל, יו"ר תנועת "נחלה" דניאלה ויס, תלמידי הישיבה, משפחות שלושת הקדושים ותושבי אביתר".

בית המדרש החדש נבנה לזכרם של שלושת תלמידי הישיבה שנפלו במלחמה: סמל ראשון מעוז מורל נפל בקרב בדרום רצועת עזה, סמל אורי ניסנוביץ נפל בקרב בדרום לבנון וסמל ראשון גלעד ניצן שנפל בקרב בצפון רצועת עזה. מאז, הישיבה פועלת להנצחתם דרך פיתוח המקום והרחבת הלימוד בו. בית המדרש נבנה בעלות של שלושה מיליון שקלים, מתוכם סכום נכבד שהושג בסיועו של ראש המועצה יוסי דגן מידידי מועצת השומרון בארצות הברית.

הישיבה הפכה בשנים האחרונות לאחד מסמליה הבולטים של ההתיישבות בשומרון. תלמידי הישיבה מהווים חלק בלתי נפרד מהמאבק על ההתיישבות באביתר, כאשר עלו למקום בעקביות כדי להשמיע בו את קול התורה ולבסס בו נוכחות יהודית. מאמציהם נשאו פרי, וכיום ביישוב גרות עשרות משפחות, ובישיבה לומדים 200 בחורים ומתוכם 50 תלמידים המשרתים במסגרות צבאיות שונות.

סמוטריץ': "אנחנו ממשיכים להחיל את הריבונות הישראלית בפועל ביו"ש".

יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר: "אביתר היה היישוב הראשון שהוקם כיישוב חדש בארץ ישראל לאחר כשלושה עשורים שלא זאת. בעקבותיו הקמנו והסדרנו 50 יישובים חדשים ביהודה ושומרון ואנחנו ממשיכים להסדיר, לתכנן, לבנות ולסלול ולהחיל את הריבונות הישראלית בפועל בשטחי יהודה ושומרון.

חנוכת בית המדרש של ישיבת ההסדר שהוקמה בישוב על שם לוחם צה"ל אבינועם כהן, בשיאה של מלחמה שבה נפלו שלושה מתלמידי הישיבה – גלעד ניצן, אורי ניסנוביץ' ומעוז מורל הי"ד, מסמלת את המשכיותו של עם ישראל ואת דבקותו בתורת ישראל ובארץ ישראל. נמשיך לבנות את ארצנו בכל מרחביה, מתוך תורת ארץ ישראל המחברת שמים וארץ, ספרא וסיפא, תורה ועבודה".

ראש המועצה האזורית יוסי דגן אמר באירוע: "אביתר הוא הלב פועם. באביתר ובשומרון אנחנו אוחזים בסלעים האלה בחירוף נפש ואנחנו מנצחים כי הצדק והמוסר איתנו. מכאן, מאביתר, התחיל המפנה הענק שנתן את החשק לכולם להקים יישובים חדשים.לשבור את החומה האיומה הזאת שבמשך עשרות שנים אסרה להקים יישובים חדשים בלב הארץ ביהודה ושומרון.

יוסי דגן: "אביתר וחומש הם לא רק יישובים, הם גנרטורים שנותנים חשמל לכל עם ישראל"

"מכאן מתוך השבר הענק בחומה, מתוך מסירות הנפש של הקדושים והמאמצים של המשפחות והדמעות, והדאגות, והקושי והלחץ אנחנו זוכים בעזרת השם שיוצאת מכאן תורה אדירה בעוצמה, שיוצאים גיבורים למלחמה". דגן הודה לשר בצלאל סמוטריץ': "במסירות נפש השקעת את נשמתך כאן עם הגב שנתת לנו". דגן הודה גם לח"כ צבי סוכות שהיה שותף בהקמת הישוב וביקש גם להעביר מסר למשפחות אביתר מהתורמים, ידידי השומרון בארצות הברית: "הם ביקשו להעביר את האהבה הגדולה ואת ההערצה שלהם".

דגן הדגיש כי "המבנה הזה שאנחנו חונכים בשמחה, הוא סמל הגדילה של המקום הקדוש הזה. בעזרת השם יגיע גם מבנה קבע, שכונות קבע ואביתר תהיה עיר ואם בשומרון ועיר ואם בישראל בעזרת השם. אנחנו למדנו מאביתר ולומדים מאביתר שארץ ישראל היא נבנית בסבלנות. אביתר וחומש הם לא רק יישובים, הם גנרטורים שנותנים חשמל לכל עם ישראל להקים עוד יישובים ולהביא מיליונים של יהודים לשומרון בעזרת השם. בדיוק כמו שניצחנו באביתר ננצח גם בריבונות בעזרת השם, נביא ריבונות מלאה ביהודה ושומרון כי הצדק תמיד מנצח".

הרב אליקים לבנון, רב השומרון: "ישיבת אבינעם והיישוב אביתר מהווים אבן בניין בשומרון ובכל עם ישראל, בניין הארץ נבנה מתוך הרוח, מתוך התורה. ראינו זאת במלחמה, ואנחנו רואים זאת גם ביום יום. ככל שהרוח גדלה, כך גם העוצמה המעשית הולכת ומצליחה. בהקמת הישיבה והיישוב, ובחנוכת בית המדרש החדש והגדול למאות תלמידים אנחנו רואים אבן בניין, אבן יסוד לכל עם ישראל, ובעזרת השם עוד נבנה בכל יהודה ושומרון".

ראש ישיבת אביתר: "כאן בישיבה אנו רואים כיצד תורת ישראל מצמיחה את ארץ ישראל"

ראש הישיבה, הרב דוד אמיתי, הוסיף: "כאן בישיבה אנו רואים בעינינו כיצד תורת ישראל מצמיחה את ארץ ישראל, ובית המדרש כאן מצמיח לוחמים שתפקידם להגן בקדושה על ארצינו ואחינו. מכוחם אנו ממשיכים".

אליסף פרשן, מנכ"ל מוסדות אלון מורה : "אנחנו חוגגים היום ציון דרך משמעותי עבור מוסדות אלון מורה והישיבה באביתר. חנוכת בית המדרש היום מהווה עבורנו סימן, בין היתר, על מה אנחנו נלחמים. מכאן יוצאים חיילנו, לוחמי צה"ל המעולים להילחם בכל החזיתות. נמשיך ונתפתח, נמשיך ונתרחב, זו אדמתנו ונעמיק את שורשינו בה".

מלכיאל בר־חי, יו"ר מזכירות אביתר אמר: "אביתר היא ההוכחה שהבלתי אפשרי הוא אפשרי. התורה והתלמידים כאן מאירים באור עצום את היישוב כולו, ומהנקודה הזו, שבה חלום הפך למציאות, אנחנו כבר רואים בעיניים איך הדבר הבא קורה: ההתיישבות היהודית בעזה. אנחנו פועלים באותה מסירות בשטח, ברמה הציבורית והפוליטית, וברור שהפעילות תביא לכך שנחזור להתיישב בעזה, לנחלת שבט יהודה."