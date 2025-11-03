ערוץ 14 ממשיך להתחזק בפריים טיים: "הפטריוטים" עקפו בכמות הצופים את "במשמרת שלי" של קשת 12, ורשמו נתון רייטינג כמעט זהה. חדשות 12 שמרו על ההובלה הכללית

נתוני הרייטינג מאמש מציגים תמונה מפתיעה בזירת הפריים טיים: תוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 גברה על משדר הדגל של קשת, "במשמרת שלי", הן בכמות הצופים והן כמעט בשיעור הרייטינג.

לפי הנתונים, "הפטריוטים" רשמה 10.5 אחוזי צפייה ו־311 אלף צופים, בעוד "במשמרת שלי" בקשת 12 השיגה 10.6 אחוזים בלבד אך נצפתה על ידי 258 אלף צופים. למרות פער מזערי של עשירית אחוז ברייטינג, הנתונים מצביעים על כך שיותר ישראלים בחרו לצפות בערוץ 14.

בזירת החדשות שמרה חדשות 12 על ההובלה עם 15 אחוזי צפייה, בעוד חדשות 14 ממשיכות להתחזק עם 10.3 אחוזים. חדשות 13 רשמו 4.7 אחוזים, חדשות כאן 11 הגיעו ל־4.2 אחוזים, וחדשות i24NEWS סגרו את הרשימה עם 1.4 אחוזים.

בזמן שקשת מובילה עדיין ברייטינג הכללי, נראה כי ערוץ 14 ממשיך לחדור למיינסטרים הישראלי ומציג יכולת תחרותית מרשימה מול זכיינית הטלוויזיה הגדולה במדינה. גם בזירת הלילה נרשמה תחרות: "הצינור" של רשת הוביל עם 4 אחוזים, אחריו "סטורי לילה" בערוץ 14 עם 2.7 אחוזים, ואילו הסרט "רבין – סרטו של בן שני" בקשת ו"חדשות הלילה" של כאן רשמו 2.3 אחוזים כל אחד.