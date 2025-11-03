פיקוד העורף הודיע כי היום (שני) תתקיים בדיקת צופרים במספר יישובים באזור עמק יזרעאל והצפון. בדיקת האזעקות מתוכננת לשעה 11:15 ביישובים: אומן, מלאה, ניר יפה וגדיש.
פיקוד העורף מבהיר לתושבים כי מדובר בבדיקה שגרתית בלבד, וכי אם במהלך הבדיקה תופעל התרעת אמת, תשמע אזעקה נוספת. במקביל להפעלת האזעקה, תופעל התרעה גם ביישומון פיקוד העורף ובאמצעי ההתרעה המשלימים העומדים לרשות התושבים.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד פיקוד העורף בטלפון 104, באמצעות מסרוני וואטסאפ לטלפון 052-9104104, בפורטל הלאומי בכתובת: oref.org.il וברשתות החברתיות.
