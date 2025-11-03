אחרי המעצר: השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שוחח הבוקר (שני) עם נציב שב"ס קובי יעקובי, זאת בעקבות החיפושים אחרי הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי ומעצרה הלילה. בשיחה סוכם כי לאור אירועי אמש, יפעלו בשב"ס ביתר שאת לשמירת חייה של הפצ"רית במתקן הכליאה שאליו הובאה למעצרה.
בהודעת השר נאמר כי בן גביר "הדגיש את חשיבות השמירה על חיי אדם, ואת חשיבותה של קיום המשך החקירה באופן מקצועי לשם הגעה לחקר כל האמת בפרשה שהביאה לעלילת דם נגד לוחמי צה"ל". לאור הדברים, הנחה נציב שב"ס כי הפצ"רית תשהה בתא מעצרה תחת פיקוח מוגבר על ידי לוחמי הכליאה של שב"ס ומצלמות.
כזכור, הבוקר פורסמו פרטים חדשים על היעלמותה של הפצ"רית אמש, אשר הוביל לחיפושים נרחבים וחשש לחייה במשך מספר שעות. לפי הדיווח בחדשות 12, הפצ"רית נכנסה לים במהלך השעות שבהן אבד עימה הקשר. החיפושים אחריה התחילו אחרי שהיא לא התייצבה לפגישה אצל עורך הדין שלה, שהזעיק מיד את המשטרה. במקביל בתה גילתה את המכתב שהותירה אחריה, ופנתה גם כן למשטרה.
בסופו של דבר, הפצ"רית אותרה על ידי כוחות החיפוש וההצלה בחוף כשבגדיה ספוגים במי ים, והטלפון שלה אינו עליה. הבוקר יימשכו החיפושים בים אחר הטלפון, המהווה ראיה מכריעה בתיק נגדה. בשל מצבה הנפשי, הלילה לא התנהלה חקירה נגדה – והיא צפויה להגיע בהמשך היום להארכת מעצר.
סבתא
עברה שעונשה גזר דין מוות09:22 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ייני
מי היה מאמין שבן גביר יהיה אחראי על הכליאה של הפצרית. איך העולם מסתובב08:59 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דורון גולדפרב
לכלא עם כל עשרות האנטישמים הבוגדים במדינה ובצהל הענק.. מנדנבליט תתכונן זמנך קצוב טינופת דתי מזוייף . די נגמרו לכם ימי המאפייה שבניתם פה. אלוהים בשמים נמאס לו ממה שהוא רואה. אני לא...
לכלא עם כל עשרות האנטישמים הבוגדים במדינה ובצהל הענק.. מנדנבליט תתכונן זמנך קצוב טינופת דתי מזוייף . די נגמרו לכם ימי המאפייה שבניתם פה. אלוהים בשמים נמאס לו ממה שהוא רואה. אני לא דתי אבל זכותי לחשוב ככה. יום טוב לאוהבי אי ו צ ה ל הענק.המשך 08:54 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יחס הוגן
ראוי ונכון להשליך את המנוולת לכלא עם הנוחבות של חמאס, שתרגיש על בשרה את "התענוג והכייף" של לוחמי יחידה 101 שהוציאה דיבתם רעה בעלם...09:38 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
