אחרי שבוע של חיפושים קדחתניים, פרופסור נורית יערי אותרה הבוקר סמוך לנחל איילון כשהיא תשושה ומבולבלת. היא פונתה לקבלת טיפול רפואי

כשבוע אחרי שהוכרזה כנעדרת עם חשש לחייה, הבוקר אותרה פרופסור נורית יערי כשהיא תשושה וזקוקה לטיפול רפואי. עם הימצאה צוותים רפואיים הוזעקו למקום והיא פונתה לבית החולים איכילוב.

יערי אותרה הבוקר סמוך לנחל איילון שם היא ככל הנראה שהתה בשבוע האחרון אחרי שאיבדה את דרכה חזרה לביתה שבצפון תל אביב. היא ככל הנראה שהתה מתחת לגשר שעובר בין מחלף ההלכה למחלף רוקח.

יערי נראתה לאחרונה ביום ראשון בשבוע שעבר כשהגיעה על בעלה לבית החולים לאחר שהוא נפל ונחבל. בשלב מסויים היא יצאה מבית החולים – במטרה לחזור לביתה – אך כאמור היא איבדה את דרכה והוכרזה כנעדרת.

כוחות הצלה ורפואה רבים חיפשו אחריה אך לא היה קצה חוט, עד הבוקר בו היא כאמור אותרה כשהיא תשושה וזקוקה לטיפול רפואי.

ממשטרת ישראל נמסר: "המשטרה מבקשת להודות לשוטרים, למתנדבים, לכיתות הכוננות, לסיירי אגף סלע של עיריית תל אביב, ליחידות המסייעות ולאזרחים הרבים שהצטרפו לחיפושים וסייעו במאמצים, וכן לכלי התקשורת על שיתוף הפעולה והסיוע בהפצת הפרטים לציבור".