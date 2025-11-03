דיווח ראשוני: חוקרי להב 433 פשטו הבוקר (שני) על משרדי ההסתדרות בתל אביב, כשעצרו שורת בכירים – ביניהם בכיר מאד בהסתדרות שנעצר יחד עם בת זוגו. עוד דווח כי מספר ראשי רשויות ובכירים במשק נעצרו, חלקם בחשד לעבירות שחיתות כמו שוחד, מרמה והפרת אמונים.
בשלב זה נאסר לפרסם את שמותיהם של העצורים – כשגורמים במשטרה אמרו כי מדובר ב"פרשה חמורה מאד". עם זאת, נאמר כי יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד הוא בין המעורבים בפרשה. על פי הדיווחים, יותר מ-35 בני אדם נעצרו, ומעל 300 איש נחקרים בפרשה.
על פי החשד, איש עסקים שנחשב כבכיר בהסתדרות ומפעיל חברת ביטוח גדולה דאג לכאורה למינויים בדירקטורים. בתמורה, ראש הוועדים העבירו אליו לקוחות מהעיריות, מהרשויות, מתאגידים ומחברות ממשלתיות.
פרטים נוספים מיד
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
ירוחם משל
אמרנו להם להשבית את המשק כבר מזמן.07:31 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרחית טובה ומודאגת
הגיע זמן לניקוי אורוות כללי ומעמיק, ללא שום קשר לשיוך פוליטי כזה או אחר!!07:31 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דן
גילו את אמריקה חחחחח. אני אדם פשוט שעבד במאוחדת ובשרותי בריאות כללית ראיתי את זה מזמן מזמן גוף מושחת עם אנשים מושחתים שמה להם ולעזור לעובדים מסכנים שמתעמרים בהם .08:00 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כרמל
למה???? למה אי אפשר לנהל מוסדות ישראליים כמו כן ממשלה בצורה הכי ישרה וטובה לכלל אזרחי מדינת ישראל למה הפשע חוגג ??? דייי נמאס מכל השחיתויות בכל פינה .08:15 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
