חוקרי להב 433 פשטו על משרדי ההסתדרות ועצרו עשרות בכירים בארגון, כשחלקם חשודים בעבירות שחיתות כמו שוחד, מרמה והפרת אמונים. בין המעורבים – היו"ר ארנון בר דוד

דיווח ראשוני: חוקרי להב 433 פשטו הבוקר (שני) על משרדי ההסתדרות בתל אביב, כשעצרו שורת בכירים – ביניהם בכיר מאד בהסתדרות שנעצר יחד עם בת זוגו. עוד דווח כי מספר ראשי רשויות ובכירים במשק נעצרו, חלקם בחשד לעבירות שחיתות כמו שוחד, מרמה והפרת אמונים.

בשלב זה נאסר לפרסם את שמותיהם של העצורים – כשגורמים במשטרה אמרו כי מדובר ב"פרשה חמורה מאד". עם זאת, נאמר כי יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד הוא בין המעורבים בפרשה. על פי הדיווחים, יותר מ-35 בני אדם נעצרו, ומעל 300 איש נחקרים בפרשה.

על פי החשד, איש עסקים שנחשב כבכיר בהסתדרות ומפעיל חברת ביטוח גדולה דאג לכאורה למינויים בדירקטורים. בתמורה, ראש הוועדים העבירו אליו לקוחות מהעיריות, מהרשויות, מתאגידים ומחברות ממשלתיות.

פרטים נוספים מיד