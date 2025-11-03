פרטים חדשים על היעלמותה של הפצ"רית אמש פורסמו כעת, מהם עולה כי הפצ"רית נכנסה לים במהלך השעות שבהן אבד עימה הקשר. היא אותרה בחוף כשבגדיה ספוגים במים, והטלפון שלה לא היה עליה

שעות אחרי שנעצרה בחשד להדלפה ועבירות פליליות חמורות נוספות, הבוקר (שני) פורסמו פרטים חדשים על היעלמותה של הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי, אשר הוביל לחיפושים נרחבים וחשש לחייה במשך מספר שעות.

לפי הדיווח בחדשות 12, הפצ"רית נכנסה לים במהלך השעות שבהן אבד עימה הקשר. החיפושים אחריה התחילו אחרי שהיא לא התייצבה לפגישה אצל עורך הדין שלה, שהזעיק מיד את המשטרה. במקביל בתה גילתה את המכתב שהותירה אחריה, ופנתה גם כן למשטרה.

עוד באותו נושא אחרי החשש לחייה: הפצ"רית אותרה בחיים 19:00 | חדשות סרוגים 42 0 😀 👏

בסופו של דבר, הפצ"רית אותרה על ידי כוחות החיפוש וההצלה בחוף כשבגדיה ספוגים במי ים, והטלפון שלה אינו עליה. הבוקר יימשכו החיפושים בים אחר הטלפון, המהווה ראיה מכריעה בתיק נגדה. בשל מצבה הנפשי, הלילה לא התנהלה חקירה נגדה – והיא צפויה להגיע בהמשך היום להארכת מעצר.