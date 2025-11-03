שעות אחרי שנעצרה בחשד להדלפה ועבירות פליליות חמורות נוספות, הבוקר (שני) פורסמו פרטים חדשים על היעלמותה של הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי, אשר הוביל לחיפושים נרחבים וחשש לחייה במשך מספר שעות.
לפי הדיווח בחדשות 12, הפצ"רית נכנסה לים במהלך השעות שבהן אבד עימה הקשר. החיפושים אחריה התחילו אחרי שהיא לא התייצבה לפגישה אצל עורך הדין שלה, שהזעיק מיד את המשטרה. במקביל בתה גילתה את המכתב שהותירה אחריה, ופנתה גם כן למשטרה.
בסופו של דבר, הפצ"רית אותרה על ידי כוחות החיפוש וההצלה בחוף כשבגדיה ספוגים במי ים, והטלפון שלה אינו עליה. הבוקר יימשכו החיפושים בים אחר הטלפון, המהווה ראיה מכריעה בתיק נגדה. בשל מצבה הנפשי, הלילה לא התנהלה חקירה נגדה – והיא צפויה להגיע בהמשך היום להארכת מעצר.
לדעתי היא למדה משרה נתניהו וגברת אלוביץ׳ ...07:20 03.11.2025
אמיתי
פושעת. גרמה נזק עצום לאמון הציבור בשלטון החוק.07:23 03.11.2025
אבבא
מסכנה, היא היתה בלחץ ובסערת רגשות, במקרה ובטעות... כשהיתה בתוך המים הקרים והרטובים... היד שלה רעדה והטלפון שלה לגמרי במקרה פשוט נפל למים. ממש רחמנות זה מלמד על הרמה הנבזית ורמת...
אפרים
אחרי רצח רבין היה גל של שנאה כלפי דתיים לאומיים. לא הבנתי מדוע והצטערתי מאוד על חילול השם הנורא הזה; על הפילוג התהומי בתוך ציבור לאומי בארץ הקודש. מאתמול, תגובות...
שקרה ברסלב
נעלם? נעלם? איך נעלם?07:37 03.11.2025
יובל
קצינה בכירה בצבא הגנה לישראל בחרה להפיץ לכל העולם סירטון נגד לוחמי צה"ל. בזמן שמדינת ישראל מדממת וחיילי צה"ל נהרגים בעזה. הפצ"רית גרמה לנזק בלתי הפיך לתדמיתו של צה"ל ועוד יותר...
ZB
יש למשטרה מספיק טלפונים ברכה בהרצליה תיק 100008:09 03.11.2025
רק אומר
נשמע חשוד כל הסיפור, במיוחד בצל התנהלותה הנכלולית בפרשת שדה תימן. אני מקווה שמישהו מחפש את הטלפון הזה עם גלאי מתכות.07:58 03.11.2025
יובל
קצינה בכירה בצבא הגנה לישראל בחרה להפיץ לכל העולם סירטון נגד לוחמי צה"ל. בזמן שמדינת ישראל מדממת וחיילי צה"ל נהרגים בעזה. הפצ"רית גרמה לנזק בלתי הפיך לתדמיתו של צה"ל ועוד יותר...
אבבא
מסכנה, היא היתה בלחץ ובסערת רגשות, במקרה ובטעות... כשהיתה בתוך המים הקרים והרטובים... היד שלה רעדה והטלפון שלה לגמרי במקרה פשוט נפל למים. ממש רחמנות זה מלמד על הרמה הנבזית ורמת...
